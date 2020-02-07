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В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой автомобиль.
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Прибывшие к месту происшествия правоохранители увидели оставленные дробью вмятины на дверях машины. В ходе отработки различных версий сотрудники милиции заинтересовались 41-летним местным жителем.
При проведении оперативных мероприятий было найдено предполагаемое оружие – гладкоствольный обрез. Он находился в подвале дома, который расположен рядом с местом жительства гражданина.
Выясняются обстоятельства случившегося. Оружие передано в УГКСЭ по Гомельской области для проведения баллистической экспертизы.
Осенью 2019 года в Витебске были повреждены пять автомобилей.
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Новости Беларуси. В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой автомобиль. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29 января в милицию обратился житель...
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