Миссия МВФ будет работать в Беларуси 19-30 марта

Источник материала: Вороновская газета





Это будет плановая миссия по Статье IV.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 19 по 30 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве фонда.

«Это будет плановая миссия по Статье IV», — отметили в представительстве МВФ в Беларуси.

В соответствии со Статьей IV устава фонда с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.