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Миссия МВФ будет работать в Беларуси 19-30 марта
07.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Это будет плановая миссия по Статье IV.
Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 19 по 30 марта, сообщили корреспонденту
«Это будет плановая миссия по Статье IV», — отметили в представительстве МВФ в Беларуси.
В соответствии со Статьей IV устава фонда с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.
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Это будет плановая миссия по Статье IV. Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 19 по 30 марта, сообщили...
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