HBO снимет специальный эпизод сериала «Друзья» со старыми актерами

Источник материала: Tut.by

HBO снимет один специальный эпизод сериала «Друзья» со старым актерским составом. Телеканал и компания Warner Bros. TV завершили переговоры с актерами о их гонорарах и готовы подписать контракты. Об этом сообщает издание о кино и телевидении Deadline.



Фото: кадр из сериала «Друзья»

Слухи о новом эпизоде легендарного сериала ходили последние несколько месяцев. Сценарий эпизода пока неизвестен, но уже подсчитана ориентировочная стоимость возвращения звезд оригинального каста сериала. Участие всех актеров обойдется примерно в 20 миллионов долларов.

Никто из актеров пока не подтвердил свое участие в проекте. Планируется, что в специальной серии снимутся Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри. В съемках также примут участие создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Скорее всего специальная серия «Друзей» выйдет на видеосервисе HBO Max, который запустится в мае 2020 года.

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