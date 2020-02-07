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В Слуцком районе сотрудники ОБЭП изъяли 500 литров спирта и 200 бутылок водки
07.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцком районе 5 февраля около 18:30 сотрудники ОБЭП совместно с ОГАИ Слуцкого РОВД выявили факт транспортировки спиртосодержащей жидкости, немаркированной в установленном порядке акцизными марками Беларуси или иных государств.
В ходе осмотра автомобиля Mercedes-Benz, который остановили на автодороге Р-57 вблизи д. Новый Рабак, под управлением 53-летнего случчанина, правоохранители выявили 50 полимерных канистрпо 10 литров каждая с находящимся внутри спиртом неустановленного производства, а также 200 стеклянных бутылок (объемом по 0,5 литра) водки ««Finskaya Silver» производства Российской Федерации.
Вся спиртосодержащая жидкость была изъята. По данному факту проводится проверка.
ОИОС УВД Минского облисполкома
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500 литров спирта и 200 бутылок водки без акциз производства РФ изъяли правохранители у 53-летнего случчанина.
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