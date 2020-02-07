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Беларусь посетит миссия МВФ

07.02.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь посетит миссия МВФ

фото: myfin.by

Визит запланирован на 19-30 марта.

Как подчеркнули в представительстве фонда, миссия носит плановый характер согласно Статье IV устава фонда. Согласно этой статье государства-члены проводят ежегодные двусторонние обсуждения. Миссия фонда во время визита в страну оценивает экономическую и финансовую ситуацию и обсуждает ее с местными властями. По итогам визита готовится доклад.

Ранее МВФ по итогам предыдущей миссии рекомендовал Беларуси разработать запасной план на случай неудачных переговоров с Россией на тему компенсации последствий налогового маневра.

В данный момент Беларусь не имеет финансовых обязательств перед фондом: последний кредит на 3,5 млрд долларов был получен в 2009—2010 годах и уже погашен. Переговоры по новому кредиту на 3 млрд долларов были поставлены на паузу в 2017 году, пишет tut.by.

 
 
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Визит запланирован на 19-30 марта.
 
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