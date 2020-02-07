Беларусь посетит миссия МВФ

Источник материала: Ежедневник



фото: myfin.by

Визит запланирован на 19-30 марта.

Как подчеркнули в представительстве фонда, миссия носит плановый характер согласно Статье IV устава фонда. Согласно этой статье государства-члены проводят ежегодные двусторонние обсуждения. Миссия фонда во время визита в страну оценивает экономическую и финансовую ситуацию и обсуждает ее с местными властями. По итогам визита готовится доклад.

Ранее МВФ по итогам предыдущей миссии рекомендовал Беларуси разработать запасной план на случай неудачных переговоров с Россией на тему компенсации последствий налогового маневра.

В данный момент Беларусь не имеет финансовых обязательств перед фондом: последний кредит на 3,5 млрд долларов был получен в 2009—2010 годах и уже погашен. Переговоры по новому кредиту на 3 млрд долларов были поставлены на паузу в 2017 году, пишет tut.b y.