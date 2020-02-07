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В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

07.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пяти автобусах по четырём маршрутам в Борисове (3а; 5; 12а; 13) запустили оплату проезда QR-кодом в четверг, 6 февраля. EX-PRESS.BY выяснил, как работает новая система и понравилась ли она пассажирам. 

С 6 февраля для борисовчан доступна технология продажи и проверки билетов в электронном виде. Оплатить билет в общественном транспорте теперь можно с помощью QR-кода. Всего в один клик мобильное приложение «Оплати» позволяет купить билет на автобус. В Борисове и Гомеле такую возможность реализовали компания LWO и ОАО «Белинвестбанк».

Как работает новая система

Все быстро и просто, если до начала поездки вы скачали приложение «Оплати» в AppStore и Play Market и зарегистрировались в нем.

1. Войдя в автобус, пассажир под любым углом наводит сканер в приложении «Оплати» на своём мобильном устройстве на QR-код, размещённый в салоне автобуса.

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

2. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне.

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

3. В приложении вы можете узнать номер билета, транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дату и время покупки, а также стоимость проездного документа.

В будущем так можно будет покупать проездные билеты на длительный срок.

Как кондуктор проверяет электронный билет

Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «оплачен». Если билет недействителен, появляется соответствующая надпись внизу билета.

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

Что говорят инициаторы проекта, пассажиры и кондукторы

Мэр Борисова Геннадий Денгалев поблагодарил разработчиков и «Белинвестбанк»:

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

— Это пилотный проект, но плюсы мы видим уже сейчас. За ближайшую неделю станет понятно, есть ли какие-то нюансы, которые нужно будет доработать. Если минусов не будет, то автоматически мы распространим данную систему на все городские маршруты, а также на те маршруты, которые будут работать за городом по району. Я думаю, молодёжь подхватит очень быстро. Форма довольно простая и удобная.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:

— Система «Оплати» упрощает жизнь каждого человека, помогает бизнесу развивать и продвигать свои сервисы и продукты. Она позволяет не только совершать платежи по QR-кодам во многих точках РБ. Это встроенный внутренний чат, система переводов, коллективного сбора денег, групповых кошельков, система обмены визитками, оплаты всевозможных платежей в ЕРИП, возможность покупать сертификаты для близких и друзей, это система сбора пожертвований на благотворительные цели.

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

Мобильный телефон в руках — это всегда технологично. Телефон всегда под рукой, не надо искать мелочь или кондуктора. Все очень быстро и информационно. Вы всегда можете посмотреть статистику, сколько билетов купили, по каким маршрутам ездили, посчитать свои расходы или своей семьи.

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO, первый купил электронный билет в Борисове и протестировал приложение.

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

Кондуктор Ольга:

— Если честно, это упростит нам работу и с деньгами, и с пассажирами. Хотелось бы, чтобы люди быстрее к этому приучились. Возможно, пожилым будет сложно, но если у них есть телефоны, поддерживающие это приложение, мы будем им помогать, учить, как правильно приобрести билеты в автобусе. Это будет намного проще и для нас, и для горожан.

В Борисове ввели электронную оплату проезда в общественном транспорте. Как это работает?

Анна и Юлия, студентки:

— Это удобно и быстро. Отсканировали электронный код без контакта с кондуктором. Приложение классное: можно создать общий кошелек, туда скидывать деньги, например, если собрались отметить встречу выпускников.

Борисовчанка Марина:

— Это больше для молодых. Я не совсем готова к этому. Мне проще купить билетик. Мой муж, которому 60 лет, точно не будет этим заниматься, но попробовать можно!

Источник: ex-press.by 


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Теги: Гомель
 
 
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В пяти автобусах по четырём маршрутам в Борисове (3а; 5; 12а; 13) запустили оплату проезда QR-кодом в четверг, 6 февраля.
 
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