Источник материала: Новости Волковыска

На 1 февраля 2020 года международные резервные активы Беларуси составили 9 243,1 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за январь на 1,6 % (на 150,4 млн долларов).

Такая ситуация обусловлена плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Поддерживали уровень золотовалютных резервов в январе следующие факторы:

поступление иностранной валюты в бюджет;

увеличение стоимости монетарного золота;

поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированный в иностранной валюте;

покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Кстати, в соответствии с планами правительства на 1 января 2020 года ЗВР должны были составить не менее 7,1 млрд долларов США, а на 1 января 2021-го – не менее 7 млрд 300 млн долларов.

Стоит отметить, что за прошлый год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2 процента). За прошлый год золотой запас Беларуси увеличился до 42,2 тонны золотого эквивалента.