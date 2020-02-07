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Золотовалютные резервы Беларуси снизились в январе на 150 миллионов долларов

07.02.2020 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Золотовалютные резервы Беларуси снизились в январе на 150 миллионов долларов

фото: newsbel.by

Как сообщает Нацбанк, международные резервные активы страны на первый день февраля составили 9, 243 млрд долларов в эквиваленте.

За январь ЗВР в связи с погашением внешних и внутренних обязательств страны сократились на 150,4 млн долларов, или на 1,6%.

Всего в январе правительство и Нацбанк погасили обязательств в валюте на 556 млн долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год предусматривают, что к началу следующего года ЗВР должны превышать не должны быть менее 7,3 млрд долларов.

 
 
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Как сообщает Нацбанк, международные резервные активы страны на первый день февраля составили 9, 243 млрд долларов в эквиваленте.
 
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