Золотовалютные резервы Беларуси снизились в январе на 150 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник



фото: newsbel.by

Как сообщает Нацбанк, международные резервные активы страны на первый день февраля составили 9, 243 млрд долларов в эквиваленте.

За январь ЗВР в связи с погашением внешних и внутренних обязательств страны сократились на 150,4 млн долларов, или на 1,6%.

Всего в январе правительство и Нацбанк погасили обязательств в валюте на 556 млн долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год предусматривают, что к началу следующего года ЗВР должны превышать не должны быть менее 7,3 млрд долларов.