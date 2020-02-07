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Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

07.02.2020 14:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О культуре в разрезе экономики говорили 7 февраля в Минске. Дан занавес 2019 году. Так, основные показатели в 2019 году перевыполнены в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

Внебюджетные доходы организаций выросли на 16 %, существенно прибавил и экспорт услуг. Искусство в зарубежные массы принесло без малого 20 миллионов рублей. Львиная доля пришлась на Китай. На итоговой коллегии Минкульта были затронуты вопросы и выплаты зарплат.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

К слову, в 2019 году у работников отрасли она выросла на 12 %. Чтобы и хлеба, и зрелищ было в достатке, ставка сделана на технический апгрейд объектов. Внимание и регионам. Там обновят культурную программу, основанную на местном уникальном материале.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы реализовываем масштабную программу по обновлению музыкальных инструментов, в рамках которой были 652 пианино закуплены централизовано и переданы учреждениям культуры и образования страны. Более тысячи иных инструментов – основных, которые используются в образовательном процессе: домры, балалайки, баяны – все то, что нужно нашим детям, которые получают художественное образование. Более двух тысяч инструментов закуплено. Это программа продолжит свое действие в 2020 году. 

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

Что касается не материального, а духовного, то белорусы стали активнее посещать спектакли. Заполняемость залов большинства государственных репертуарных театров превысила рубеж в 75 %. В лидерах – Купаловский, Республиканский театр белорусской драматургии и Большой.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

Ударная статистика и в киноинсдустрии. За 2019, в том числе и на модернизированной студии «Беларусьфильма», сняты 29 фильмов.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

Люди в материале: Юрий Бондарь
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О культуре в разрезе экономики говорили 7 февраля в Минске. Дан занавес 2019 году. Так, основные показатели в 2019 году перевыполнены в разы, сообщили в...
 
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