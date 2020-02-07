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Более 660 тонн шишек заготовят лесхозы в нынешнем сезоне

07.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси завершается заготовка шишек. Всего в нынешнем сезоне — с осени 2019-го по весну 2020-го — планируется заготовить 660,9 тонны шишек и получить из них более 7 тысяч килограммов семян, проинформировали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. 

Более 660 тонн шишек заготовят лесхозы в нынешнем сезоне

По состоянию на начало февраля лесхозы уже собрали около 80 процентов сырья. Наиболее активно сработали лесохозяйственные учреждения Гомельского и Минского регионов, где собрали 312 тонн и 190 тонн шишек соответственно.

Активно работают и перерабатывающие цеха —уже поступило около 510 тонн собранного сырья. Традиционно основную долю от общего объема составляют шишки сосны (494 тонны).

Всего в этом году учреждения рассчитывают получить из шишек около 6,5 тысячи килограммов семян сосны обыкновенной, 410 килограммов семян ели европейской и 40 килограммов семян лиственницы европейской.

В лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами.

Белорусские семена главным образом используются для выращивания посадочного материала для собственных нужд (в Беларуси ежегодно растут объемы лесовосстановления и лесоразведения). В случае возникновения излишков часть семян поставляется на экспорт.

Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси завершается заготовка шишек. Всего в нынешнем сезоне — с осени 2019-го по весну 2020-го — планируется заготовить 660,9
 
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