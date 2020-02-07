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Игорь Марзалюк представил книгу об истории БССР

07.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Презентация книги Игоря Марзалюка «100 лет БССР: реалии и мифы» прошла в ходе XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки.

— В основе книги — 24 публикации, вышедшие в газете «СБ. Беларусь сегодня» в 2018-2019 годах в форме бесед с корреспондентом издания Максимом Осиповым, — поделилась впечатлениями депутат Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Светлана Шутова, которой одной из первых автором был вручен экземпляр еще до презентации. – В книге в популярной форме и доступном изложении автор рассматривает острые и спорные моменты истории нашей страны. Уверена, книга будет интересна читателям любой возрастной категории и не только тем, кто интересуется или серьезно занимается вопросами истории.

Источник mogilevnews.by

 
 
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Презентация книги Игоря Марзалюка «100 лет БССР: реалии и мифы» прошла в ходе XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки. — В основе книги — 24...
 
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