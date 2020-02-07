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18 февраля на базе Шарковщинской ЦРБ состоится профсоюзный приём граждан

07.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

18 февраля на базе Шарковщинской ЦРБ состоится профсоюзный приём граждан

 

 

 

18 февраля 2020 года с 10.00 до 12.00 на базе УЗ «Шарковщинская центральная районная больница» (г.п.Шарковщина, ул.Советская, 13) состоится совместный профсоюзный прием граждан прокурором Шарковщинского района Ветюговым Андреем Борисовичем и главным правовым инспектором Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Королевой Алиной Иосифовной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений (вопросы контрактной формы найма, изменения существенных условий труда, задолженности по выплате заработной платы, увольнения и применения дисциплинарных взысканий и др.).

Предварительная запись, консультации и вопросы в ходе приема можно задать по телефону: +375 33 3629281 либо отправив на электронный адрес shar_rfpb@mail.ru

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