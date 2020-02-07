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В Беларуси оборудовали карантин для студентов, вернувшихся из Китая

07.02.2020 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси оборудовали карантин для студентов, вернувшихся из Китая
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» под Радошковичами станет базой для карантинной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Беларусь. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В Беларуси оборудовали карантин для студентов, вернувшихся из Китая «Думал, мы все умрём». В чём сходство коронавируса с атипичной пневмонией?

В частности, в пресс-службе Минздрава пояснили, что китайские студенты пробудут на карантине две недели. Все это время они будут учиться по индивидуальной программе в онлайн-режиме. Лагерь начал работу 7 февраля. Отмечается, что такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях Беларуси, где обучаются студенты из Китая.

По информации Минздрава, сейчас в оздоровительном центре «Бригантина» уже работают специалисты. Все медицинские сотрудники прошли дополнительную подготовку.

По данным Министерства образования сейчас в Беларуси обучаются около 5 тыс. студентов из Китая. На каникулы за пределы республики выехали 920 человек.

Напомним, в конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 7 февраля 2020 года, медики подтвердили 31161 случай заболевания в Китае. Единичные случаи отмечаются и за пределами страны. Всего от этой болезни уже умерли 636 человек, при этом более 1,5 тыс. человек вылечили.

 
 
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Студенты проведут две недели на карантине на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Бригантина».
 
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