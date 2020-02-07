Окно закрывается: Беларусь и Россия к 1 марта сформируют общий список невыездных

БелТА. "Стороны к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан", - отметил представитель белорусского МВД, слова которого приводит агентство





По данным агентства, участники встречи обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге.





"Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Белоруссии для участия в международных мероприятиях", - сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко.





Он также проинформировал, что проект концепции миграционной политики Союзного государства практически готов для утверждения.





"Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами. Концепция потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению", - сказал Демиденко. По его словам, соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства.