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Минск и Москва создают общий список невыездных: ехать за границу через Россию уже не получится

07.02.2020 14:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Представитель МВД Алексей Бегун рассказал «БелТА», что Беларусь и Россия на финишной прямой по созданию общего списка невыездных граждан. По планам он будет готов к 1 марта 2020 года. Тогда все беларусы из этого списка, которые раньше могли уезжать за границу через Россию, больше так поступать не смогут.

О том, что работа над списком невыездных граждан уже заканчивается, журналистам стало известно сегодня, 7 февраля, во время заседания в Витебске сотрудников беларуского и российского МИД.

Алексей Бегун также сказал, что стороны договорились подготовить общее соглашение –по обмену информации о миграции в отношении собственных граждан. Чиновники подготовку миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу 2020-го в Санкт-Петербурге. «Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях», – добавил представитель российского МВД Дмитрий Демиденко.

По его словам, почти готов проект концепции миграционной политики Союзного государства. Если оба президента его подпишут, документ позволит иностранцам, с которыми у двух стран совпадает общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. Как минимум они смогу пользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Представитель МВД Алексей Бегун рассказал «БелТА», что Беларусь и Россия на финишной прямой по созданию общего списка невыездных граждан. По планам он будет...
 
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