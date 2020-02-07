Лукашенко заявил, на встрече с Путиным в Сочи обсуждалась история

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в узком составе с президентом России Владимиром Путиным они обсудили некоторые исторические моменты. Переговоры лидеров государств проходили в Сочи, передает ТАСС .

Кроме того, Путин и Лукашенко говорили про некоторые исторические моменты. «Мы о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», – сообщил белорусский президент.