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Лукашенко заявил, на встрече с Путиным в Сочи обсуждалась история

07.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в узком составе с президентом России Владимиром Путиным они обсудили некоторые исторические моменты. Переговоры лидеров государств проходили в Сочи, передает ТАСС

Кроме того, Путин и Лукашенко говорили про некоторые исторические моменты. «Мы о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», – сообщил белорусский президент.

Как отметил Лукашенко, на встрече с Путиным рассматривались вопросы и темы, которые представляли не только взаимный интерес, но затрагивающие страны бывшего Советского Союза. «В общем, о многом поговорили ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор», – заключил Лукашенко. Ранее сообщалось, что Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным



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Как отметил Лукашенко, на встрече с Путиным рассматривались вопросы и темы, которые представляли не только взаимный интерес, но затрагивающие страны бывшего...
 
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