Поставили на счетчик: в Гомеле горгаз выставил семье огромную задолженность и такую же пеню. Дошли до суда

Источник материала: Tut.by

Семья Дороховых из Гомеля ввязалась в борьбу с горгазом. Все началось с того, что у хозяев вышел из строя газовый счетчик, но выявили это не они, а контролеры — и семье выкатили счет на 1800 рублей. А после того, как задолженность была погашена, оказалось, что Дороховым необходимо заплатить еще и пеню в размере 1012 рублей. Гомельчане с таким решением не согласились и пошли в суд.





В мае 2018 года, рассказывают Дороховы, они уехали в отпуск. Перед этим оплатили коммунальные услуги, в том числе, заплатили и за газ. А через два дня после возвращения с отдыха в дом пришли контролеры горгаза и объявили хозяевам, что их счетчик не работает.

— Я еще спросила: что нам делать и что за это будет? Получила ответ: мол, ничего страшного. Специалисты составили акт о безучетном потреблении газа, я его подписала, они забрали счетчик и уехали, — вспоминает Ольга Дорохова.

А через месяц Дороховым пришло письмо, что необходимо заплатить 1808 рублей.

В случае выявления неисправности газового счетчика действительно по закону составляется акт о безучетном потреблении газа. На основании этого документа потом делают перерасчет. Если неисправность обнаружена газовщиками — то за потребленный газ по ценам на газ, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, с даты последнего посещения представителем газоснабжающей организации жилого дома; если хозяин счетчика заметил неисправность сам в течение одного расчетного периода — в этом случае, месяца, — то пересчитают за прошедшую часть месяца по субсидируемым ценам.

Пункт 33 «Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда» от 12.06.2014 г.





Им объяснили, что эту сумму начислили с даты последнего достоверного снятия и регистрации показаний прибора (а это ноябрь 2017-го) до даты составления акта о безучетном потреблении. Мол, счетчик не работал — и сколько он не работал, не известно, поэтому и было решено взять оплату за весь период.

— В договоре прописано, что мы ежемесячно должны смотреть за счетчиком, но кто сказал, что мы этого не делали? Возможно, он перестал работать, когда мы были в отпуске. Но разве это докажешь? Поэтому мы решили не спорить — закон есть закон — и просто решили заплатить, — рассказывает Ольга Дорохова.

Сразу погасить все 1808 рублей семья не могла: Ольга в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом, в семье еще есть один ребенок, поэтому приехали к директору горгаза и попросили о рассрочке.



Фото: Елена Бычкова

— Директор был с нами вежлив, без проблем разрешил оплатить задолженность в рассрочку, при этом заверил, что никакой пени не будет. Мы написали заявление — и в течение года равными долями ежемесячно выплачивали определенную часть задолженности. К маю 2019 года полностью рассчитались.

Правда, вспоминают Дороховы, они обращали внимание, что, когда совершали платежи на почте, в квитанции указывалось предупреждение о пене.

— Нас, конечно, это смущало. Мы — снова к директору. Говорит: «Не переживайте, это всегда так, автоматически потом спишется», — говорит Ольга. — Если бы мы знали, что нас обманывают, мы бы в любом банке кредит взяли — и вышло бы дешевле, чем оплачивать теперь тот процент, что нам насчитал горгаз.

Выплатив всю задолженность по газу, семья вздохнула с облегчением: все, и счетчик исправен, и мы никому ничего не должны. Но тут — очередной сюрприз: они получают уведомление о том, что теперь должны еще и 1012 рублей пени.

И вроде бы все по закону. Пункт 62 Постановления Совета Министров РБ № 571 гласит, что «плательщики жилищно-коммунальных услуг, несвоевременно и (или) не в полном объеме внесшие плату за основные жилищно-коммунальные услуги, а также несвоевременно и (или) не в полном объеме возместившие расходы на электроэнергию, потребленную на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах, уплачивают пени в размере 0,3 процента от не уплаченной в установленный срок суммы этих платежей и расходов за каждый день просрочки)».

Дороховы были в шоке.

Возможность освободиться от пени была только при соответствующем решение исполкома — по всем таким случаям оно принимается комиссионно, после изучения условий проживания и доходов семьи. И… комиссия отказала: «Решение о начислении было принято в соответствии с законодательством». Они написали жалобу на это решение — и им снова отказали.

Дороховы решили бороться и продолжили ходить по инстанциям — и пени пока не платят. Но газовщики решили истребовать ее через суд — и 7 февраля Дороховы явились сюда в качестве ответчиков. Представители же истца — филиала «Гомельгаза» — на заседание не явились (суд они уведомили заранее). Тогда Дороховы высказали судье свое отношение к заявленному требованию и не согласилась с иском. Следующее судебное заседание назначено на 25 февраля.

TUT.BY будет следить за этой историей. Мы обращались в «Гомельобгаз» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но пока нам не ответили.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com