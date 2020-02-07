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«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью
Источник материала: СТВ
Любому владельцу качественной обуви хотелось бы, чтобы его любимые ботинки, туфельки или сапоги служили в течение многих лет. Однако на практике бывает, что буквально через пару сезонов обувь теряет свой привлекательный вид, тускнеет, деформируется и, вообще, плохо выглядит.
Весь процесс отнимает немного больше времени, чем чистка зубов. После того, как вы очистили обувь от пыли и грязи, следом идет ответственная часть – крем.
Если обувь новая, можно ограничиться бесцветным кремом. Но со временем цвет ботинок тускнеет, поэтому необходимо его поддержать. Тон крема должен быть слегка светлее тона обуви. Ни в коем случае – не темнее.
Следующий этап – это полировка. Резкими движениями начинайте полировать подсохшие ботинки.
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Любому владельцу качественной обуви хотелось бы, чтобы его любимые ботинки, туфельки или сапоги служили в течение многих лет. Однако на практике бывает, что...
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