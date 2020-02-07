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«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

07.02.2020 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Любому владельцу качественной обуви хотелось бы, чтобы его любимые ботинки, туфельки или сапоги служили в течение многих лет. Однако на практике бывает, что буквально через пару сезонов обувь теряет свой привлекательный вид, тускнеет, деформируется и, вообще, плохо выглядит.

«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

Максим Духленков, мастер по уходу и реставрации обуви:
Если касается ухода в домашних условиях – после дневной носки кожа внутри впитывает в себя пот, влагу. Было бы идеально, если есть у обладателя такой пары формодержатели. Формодержатель расправляет форму, расправляет часть, где заломы, и обувь на ней сохнет.

Весь процесс отнимает немного больше времени, чем чистка зубов. После того, как вы очистили обувь от пыли и грязи, следом идет ответственная часть – крем.

«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

Максим Духленков:
Есть крема с достаточно большим содержанием пчелиного воска. Он, собственно, и отвечает за защиту от влаги. Но надо понимать, что нанося косметику на обувь, крем – пара не становится резиновой. Если попасть в сильный, обильный дождь, она может промокнуть. Но если на обуви есть косметика, гораздо легче будет пережить стресс обильного намокания.

«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

Если обувь новая, можно ограничиться бесцветным кремом. Но со временем цвет ботинок тускнеет, поэтому необходимо его поддержать. Тон крема должен быть слегка светлее тона обуви. Ни в коем случае – не темнее.

«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

Максим Духленков:
Он ровно распределился по поверхности. Круговыми движениями с легким надавливанием.

Следующий этап – это полировка. Резкими движениями начинайте полировать подсохшие ботинки.

«Полировать необходимо быстрыми движениями». Как правильно ухаживать за обувью

Максим Духленков:
Полировать необходимо быстрыми движениями. Не медленно. Вдоль заломов. Когда мы быстро полируем, ворс разогревает кожу, и крем больше проникает. Это один момент. А второй – это то, что мы убираем излишки, кожа начинает блестеть.

Люди в материале: Дарья Секерич, Максим Духленков
 
 
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Любому владельцу качественной обуви хотелось бы, чтобы его любимые ботинки, туфельки или сапоги служили в течение многих лет. Однако на практике бывает, что...
 
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