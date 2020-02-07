Белорусы в январе активно скупали валюту

Источник материала: Ежедневник



фото: eurasia.expert

За первый месяц года физлица купили на 44,8 млн долларов больше, чем продали.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на статданные Нацбанка, всего за январь физические лица приобрели наличной и безналичной валюты на 788,4 млн долларов в эквиваленте, а продали - 743,6 млн долларов.

Субъекты хозяйствования - резиденты РБ продали иностранной валюты на 1,737 млрд долларов, купили – на 1,761 млрд долларов.