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Белорусы в январе активно скупали валюту

07.02.2020 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы в январе активно скупали валюту

фото: eurasia.expert

За первый месяц года физлица купили на 44,8 млн долларов больше, чем продали.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на статданные Нацбанка, всего за январь физические лица приобрели наличной и безналичной валюты на 788,4 млн долларов в эквиваленте, а продали - 743,6 млн долларов.

Субъекты хозяйствования - резиденты РБ продали иностранной валюты на 1,737 млрд долларов, купили – на 1,761 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За первый месяц года физлица купили на 44,8 млн долларов больше, чем продали.
 
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