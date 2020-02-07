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Белорусы в январе активно скупали валюту
07.02.2020 16:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: eurasia.expert
За первый месяц года физлица купили на 44,8 млн долларов больше, чем продали.
Как сообщает
Субъекты хозяйствования - резиденты РБ продали иностранной валюты на 1,737 млрд долларов, купили – на 1,761 млрд долларов.
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За первый месяц года физлица купили на 44,8 млн долларов больше, чем продали.
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