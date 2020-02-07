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«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе
Источник материала: СТВ
Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе
Сергей Нестеров, дрессировщик Белгосцирка:
Вы такой спокойный человек. Правда ли, чтобы работать с такими хищниками, нужно, действительно, быть настолько спокойным, со сверхсамообладанием?
Вы, вообще, не боитесь, страха нет? Или он должен быть?
Сергей Нестеров:
А какие животные самые сложные для дрессировки? Тигры, кто ещё?
Сергей Нестеров:
С тиграми легко, они коммуникабельные?
Сергей Нестеров:
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Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе «Новое утро»...
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