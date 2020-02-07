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«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе

07.02.2020 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Сергей Нестеров, дрессировщик Белгосцирка:
Тигры сейчас в отпуске, они отдыхают.

«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе

Вы такой спокойный человек. Правда ли, чтобы работать с такими хищниками, нужно, действительно, быть настолько спокойным, со сверхсамообладанием?

Сергей Нестеров:
Наверное, это удел дрессировщика – быть выдержанным и спокойным в работе с животными. Потому что это, наверное, самое главное. Объяснить животному, не поддаться эмоциям и правильно направить животное.

«Львица молоденькая красивая выбегала, ему бросалась на шею». Дрессировщик Белгосцирка получил «серебро» фестиваля в Монте-Карло

Вы, вообще, не боитесь, страха нет? Или он должен быть?

Сергей Нестеров:
Есть опасения всегда. Есть не чувство страха, а чувство, скажем так, страховки, страхования собственной жизни, осторожность – этого никто не отменял. Потому что в моей профессии – это каждый раз риск. 24 минуты у меня идёт номер – и 24 минуты полного контроля полностью за тем, что происходит в манеже.

«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе

А какие животные самые сложные для дрессировки? Тигры, кто ещё?

Сергей Нестеров:
Поверьте мне, любое животное может быть сложным, может быть лёгким, в зависимости от животного. Не скажу, что мне тяжело с тиграми. Мне достаточно легко, они коммуникабельные, они понятливые. И это то животное, которое один раз отрепетировав, оно будет делать постоянно достаточно стабильно всё.

С тиграми легко, они коммуникабельные?

Сергей Нестеров:
Поверьте мне, как дети.

«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе

Люди в материале: Сергей Нестеров
 
 
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Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе «Новое утро»...
 
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