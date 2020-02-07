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Беларусь и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан

07.02.2020 16:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан
Фото из открытых источников

Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта 2020 года завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж, сообщает МВД. Об этом стало известно во время заседания межгосударственной рабочей группы, где стороны обсуждали данный вопрос.

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«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН.

Кроме того, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства, пишет БЕЛТА. Ожидается, что соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

 
 
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Информация будет находиться во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран.
 
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