|
Беларусь и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан
07.02.2020 16:33 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта 2020 года завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж, сообщает
«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН.
Кроме того, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация будет находиться во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)