Беларусь и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан

Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта 2020 года завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж, сообщает МВД . Об этом стало известно во время заседания межгосударственной рабочей группы, где стороны обсуждали данный вопрос.

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН.

Кроме того, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства, пишет БЕЛТА . Ожидается, что соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.