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Анонс печатного номера

07.02.2020 16:32 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 8 февраля читайте:

  • как наш корреспондент ходила ночью по следам волка в Беловежской пуще?
  • чем заинтересовала юных каменчан новая книга сказочницы, нашей землячки?
  • почему смертность в нашем районе в полтора раза превышает рождаемость?

Только в печатной версии  — календарь садовода и огородника на весь 2020-й, телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и еще много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание загса).

 
 
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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 8 февраля читайте: как наш корреспондент ходила Сообщение Анонс печатного номера появились сначала на...
 
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