Анонс печатного номера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 8 февраля читайте:

как наш корреспондент ходила ночью по следам волка в Беловежской пуще?

чем заинтересовала юных каменчан новая книга сказочницы, нашей землячки?

почему смертность в нашем районе в полтора раза превышает рождаемость?

Только в печатной версии — календарь садовода и огородника на весь 2020-й, телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и еще много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание загса).