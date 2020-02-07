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Анонс печатного номера
07.02.2020 16:32 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 8 февраля читайте:
Только в печатной версии — календарь садовода и огородника на весь 2020-й, телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и еще много-много всего интересного!
Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание загса).
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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» за 8 февраля читайте: как наш корреспондент ходила Сообщение Анонс печатного номера появились сначала на...
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