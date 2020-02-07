В Международном гранд-финале Киберфутбольной лиги болельщиков Беларусь представят Илья Шиманский и ФК «Шахтер»

Источник материала: Новости Дзержинска

Завершился 3-й сезон Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA в Республике Беларусь.

Победителем Национального финала стал участник команды Nemiga Gaming Илья Шиманский. Теперь именно ему предстоит защищать цвета одного из лучших белорусских футбольных клубов – солигорского «Шахтера» – в Международном гранд-финале.

В финальных играх Национального финала Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA, который завершился 2 февраля 2020 года, встретились по одному представителю от каждого из 16 ФК Беларуси – победители отборочных турниров лиги. На протяжении 4 дней они вели борьбу за призовые места и чемпионский титул. Как в предварительных турах, так и в финальных состязаниях Илья Шиманский играл за солигорский «Шахтер». В решающем противостоянии он победил кибератлета ФК «Минск» Александра Абрамчика. Третье место завоевал Денис Крумкачев, представлявший ФК «Дняпро».

Теперь победителю Национального финала Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA предстоит сразиться 15 чемпионами из других стран на Международном гранд-финале. Это событие состоится 15-16 февраля 2020 года.

Международный гранд-финал Киберфутбольной лиги болельщиков будет транслироваться в разделе «Киберспорт» видеосервиса VOKA, а также в официальной группе VOKA Gaming в VK. Таким образом, возможность своими глазами увидеть самые яркие моменты матчей и поболеть за белорусского участника гранд-финала получат все желающие.



