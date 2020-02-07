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Ярмарка, выставка «одного дня» и много роботов. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В эти выходные (и пятницу) в Гродно можно будет сходить на фестиваль науки и цифровых технологий, посетить выставку одного дня, сходить за сувенирами на «Кірмаш палешукоў», а еще заглянуть в зоопарк, где традиционно будет развлекательная программа выходного дня.
Фестиваль науки и цифровых технологий DigiPhys
Во время фестиваля пройдет более 20 демонстраций, мастер-классов и экскурсий от ученых и студентов университета, а также от партнеров фестиваля. Приглашают школьников и учащихся колледжей.
Ребята попробуют себя в различных IT-профессиях — например, в качестве разработчика программного обеспечения или веб-дизайнера, — а также получат возможность обучить искусственный интеллект и получить электричество из фруктов и овощей, а также увидеть в работе 3D-принтер, манипулятор с техническим зрением, мобильного робота, цифровую лабораторию и другое уникальное оборудование. Для учащихся выпускных классов преподаватели физико-технического факультета проведут профориентационные консультации.
Выставка «одного вечера»
В Гродно пройдет выставка «одного вечера». Три гродненские художницы Нина Павловская, Алиция Тодрик и Наталья Салама решили организовать необычную выставку-перфоманс, чтобы заострить внимание на быстротечности времени, на исключительности каждой секунды.
В программе — экспозиция из шести фоторабот, танцевальный перформанс «жажда воды» в исполнении Дарьи Ивановой и Игоря Жамойда, барабанные ритмы от Игоря Джемова, инсталляция «птица в клетке».
«ZooСказки» в Гродненском зоопарке
В Гродненском зоопарке проведут развлекательную программу «ZooСказки». В программе — аниматор, совместное собирание пазлов, «Поле чудес», игры, викторины, а еще можно будет придумать историю или сказку про животных и получить за креативность и фантазию призы и подарки.
«Кірмаш палешукоў» в Old City
Ярмарка мастеров «Кірмаш палешукоў» снова в Гродно. Более 30 ремесленников снова привезут свои изделия. Ярмарка пройдет в атриуме торгового цента. Здесь можно будет купить сувениры, сладости, игрушки, керамику, изделия из кожи и дерева, натуральную косметику, а еще в программе — концерт детских коллективов Гродно.
Хороших выходных!
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В эти выходные (и пятницу) в Гродно можно будет сходить на фестиваль науки и цифровых технологий, посетить выставку одного дня, сходить за сувенирами на «Кірмаш...
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