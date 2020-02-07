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Ярмарка, выставка «одного дня» и много роботов. Куда сходить в Гродно в выходные

07.02.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные (и пятницу) в Гродно можно будет сходить на фестиваль науки и цифровых технологий, посетить выставку одного дня, сходить за сувенирами на «Кірмаш палешукоў», а еще заглянуть в зоопарк, где традиционно будет развлекательная программа выходного дня.

Фестиваль науки и цифровых технологий DigiPhys


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Где: Гродненский университет (корпуса на ул. Ожешко, 22 и ул. Ленина, 32).

Когда: 9 февраля, с 10.00.

Сколько: бесплатно, но нужна регистрация по ссылке.

Во время фестиваля пройдет более 20 демонстраций, мастер-классов и экскурсий от ученых и студентов университета, а также от партнеров фестиваля. Приглашают школьников и учащихся колледжей.

Ребята попробуют себя в различных IT-профессиях — например, в качестве разработчика программного обеспечения или веб-дизайнера, — а также получат возможность обучить искусственный интеллект и получить электричество из фруктов и овощей, а также увидеть в работе 3D-принтер, манипулятор с техническим зрением, мобильного робота, цифровую лабораторию и другое уникальное оборудование. Для учащихся выпускных классов преподаватели физико-технического факультета проведут профориентационные консультации.

Выставка «одного вечера»

Где: кафе AvaCava, ул. Кирова, 3.

Когда: 7 февраля, 19.00.

Сколько: бесплатно.

В Гродно пройдет выставка «одного вечера». Три гродненские художницы Нина Павловская, Алиция Тодрик и Наталья Салама решили организовать необычную выставку-перфоманс, чтобы заострить внимание на быстротечности времени, на исключительности каждой секунды.

В программе — экспозиция из шести фоторабот, танцевальный перформанс «жажда воды» в исполнении Дарьи Ивановой и Игоря Жамойда, барабанные ритмы от Игоря Джемова, инсталляция «птица в клетке».

«ZooСказки» в Гродненском зоопарке


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11.

Когда: 9 февраля, 12.30.

Сколько: входной билет в зоопарк — взрослый — 6,5 рубля, детский — 4,5 рубля.

В Гродненском зоопарке проведут развлекательную программу «ZooСказки». В программе — аниматор, совместное собирание пазлов, «Поле чудес», игры, викторины, а еще можно будет придумать историю или сказку про животных и получить за креативность и фантазию призы и подарки.

«Кірмаш палешукоў» в Old City


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: ТЦ «Old City», ул. Дубко, 17.

Когда: 7−9 февраля, 10.00 -21.00.

Сколько: бесплатно.

Ярмарка мастеров «Кірмаш палешукоў» снова в Гродно. Более 30 ремесленников снова привезут свои изделия. Ярмарка пройдет в атриуме торгового цента. Здесь можно будет купить сувениры, сладости, игрушки, керамику, изделия из кожи и дерева, натуральную косметику, а еще в программе — концерт детских коллективов Гродно.

Хороших выходных!

 
Теги: Гродно
 
 
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