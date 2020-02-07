Дмитриев выиграл «макаронное дело» у Дзержинской больницы

Источник материала: Новости Дзержинска

5 февраля суд Дзержинского района вынес решение по так называемому «макаронному делу».

Исковое требование УЗ «Дзержинская ЦРБ» в отношении Андрея Дмитриева, сопредседателя РИПОО «Говори правду», бывшего кандидата в депутаты парламента Республики Беларусь по Дзержинскому району, не удовлетворено. Районная больница не смогла предоставить достаточно доказательств по своему иску.

Кроме того, суд обязал Дзержинскую районную больницу оплатить судебные расходы Андрея Дмитриева по оплате юридической помощи в размере 900 рублей.

Напомним, во время теледебатов в ноябре 2019 года в эфире СТВ политик показал в кадре фотографии с едой в Дзержинской районной больнице и РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, и возмутился тем, как кормят людей в регионе.

Газета Дзержинского района «Узвышша» в свою очередь разразилась «своевременной» статьей о том, как хорошо кормят в нашей больнице, и как все довольны.

Этого показалось мало, и администрация Дзержинской районной больницы подала исковое заявление об опровержении не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию. Если вкратце, то:

- сторона истца в пояснении утверждала, что Андрей Дмитриев перепутал обед с завтраком. На фотографии, которую показал Дмитриев по телевидению и выложил в интернет изображены кусок батона и макароны. В доказательство, руководство больницы предоставило базу меню УЗ «Дзержинская ЦРБ» за период с 1 по 30 октября 2019 г.;

- адвокат Колесова-Гудилина считает, что сведения, которые распространены Дмитриевым, не порочат деловую репутацию больницы и соответствуют действительности.

Андрей Дмитриев сказал, что полностью доверяет подлинности двух фотографий. Фотографии Дмитриеву предоставила жительница Дзержинска Марина Мокас, активистка «Говори правду». Она лежала в Дзержинской районной больнице в апреле 2019 года, а в мае в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Потом передала их Андрею Дмитриеву.

В итоге суд Дзержинского района решил привлечь:

- в качестве соответчика редакцию газеты «Узвышша»;

- в качестве свидетеля жительницу Дзержинска Марину Мокас, автора двух скандальных фотографий;

- в качестве свидетеля медсестру-диетолога из РНПЦ «Мать и дитя».









Дальше дело было так.

На следующем заседании главврач больницы, Владимир Губаш, предложил Андрею Дмитриеву заключить мировое соглашение при условии, что Дмитриев признает, что он ошибся и это была фотография не обеда, а завтрака в больнице. Однако Андрей Дмитриев отказался от предложения главврача. Далее в течение полутора часов каждая сторона отстаивала свою позицию.

В качестве свидетеля в суд пришла Марина Мокас, жительница Дзержинска, активистка РИПОО «Говори правду», а также автор двух скандальных фотографий.

На допросе, свидетельница рассказала судье, что лежала в Дзержинской районной больнице в апреле 2019 года. Точную дату, когда сделала фотографии макарон с батоном Мокас не помнила, как и не помнила, был ли это завтрак. Марина Мокас утверждала, что ей достались макароны без масла и сыра. Возмутившись, Мокас сделала фотографию с едой, которую ей принесли, чтобы показать министру здравоохранения на приеме граждан 3 мая 2019 года в г. Дзержинске.

3 мая 2019 года свидетельнице становится хуже и ее увозят в РНПЦ «Мать и дитя». В Минске на обед больным подали картофельное пюре, красную рыбу и свекольный салат. Марину Мокас возмутила разница в еде, поэтому выложила в соцсети фотографии с едой двух больниц. Оригиналы фотографий не сохранились у свидетельницы.

Марина Мокас утверждает, что Дмитриев не просил ее делать фотографии с едой.

Представители больницы с аргументами свидетеля не согласились. По словам главврача, 29 апреля 2019 года на завтрак в больнице давали макароны, сыр и масло.

Представители УЗ «Дзержинская ЦРБ» заявили, что не будут обжаловать решение суда.



