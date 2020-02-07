Второй этап проекта по развитию женского бизнеса на Брестчине начнется в феврале

Очередной этап социального проекта «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве» стартует в феврале в Брестской области. В рамках этого этапа пройдут бесплатные обучающие тренинги, посвященные бизнес-планированию.

Инициатива направлена на стимулирование деловой активности женщин региона, проживающих в сельской местности. Ее реализует БОО «Отдых в деревне» при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, финансирование осуществляет благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation.

Целевая аудитория проекта – женщины, планирующие открыть свой бизнес в сфере сельского хозяйства, агротуризма или ремесленничества. Авторы лучших бизнес-идей получат необходимое оборудование, расходные материалы, а также консультационную помощь экспертов на начальных этапах дела.

Первые тренинги состоятся 14 февраля в Малорите, 15 февраля в Каменце и 22 февраля в деревне Андроново Кобринского района. Тренинги также пройдут в Пинске (21 февраля) и в Барановичах (28 февраля).

На тренингах будут рассмотрены главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов и услуг, их продвижения на рынке, составления финансового плана. Особое внимание будет уделено принципам и методам создания грамотной презентации бизнес-идеи. Полученные на тренингах знания участницы закрепят путем составления проектов полноценных бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших. При оценке проектов эксперты будут учитывать инновационность и креативность идеи, реалистичность реализации проекта, маркетинговую стратегию, использование местных ресурсов.

Занятия проведут Евгений Зуев, предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» и Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ.

Участие в тренингах бесплатное по предварительной регистрации .

«Наша задача – дать возможность инициативным женщинам Брестчины получить помощь от профессионалов по вопросам организации собственного дела. Она особенно важна для многодетных матерей, мам, воспитывающих детей с особыми потребностями и других уязвимых категорий женщин. Надеемся, что полученные с нашей помощью знания помогут участницам проекта открыть собственный бизнес, который позволит им уверенно смотреть в завтрашний день. Это могут быть, например, инициативы по выращиванию продовольственных и декоративных растений, изготовлению варенья, зефира и других кулинарных изделий, пошиву одежды и предметов домашнего обихода, открытию агроусадьбы и организации отдыха», – подчеркнула Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне».

Проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве» стартовал в ноябре 2019 года и продлится до мая 2021 года. На его реализацию благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation выделил 95 тысяч долларов США. Финансирование осуществляется в рамках глобальной программы «5by20», которая ставит перед собой задачу сделать успешными 5 млн женщин во всем мире до конца 2020 года. Ожидается, что в проекте смогут принять участие около 500 жительниц Брестской области.