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«Он всегда думал о душе». Театральный мир простился с режиссёром Борисом Луценко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Театральный мир простился с режиссером Борисом Луценко. Народный артист Беларуси ушел на 83 году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борис Иванович поставил больше сотни спектаклей, в том числе и за рубежом. Работал со многими театрами. Но поистине театральным домом для него стал Русский драматический. Именно на сцене «Горьковского» он поставил свои самые известные спектакли: «Макбет», «Гамлет», «Трехгрошовая опера».
Выходил на сцену и сам в легендарной постановке «Он и она». В последний путь гениального режиссера 7 февраля провожали его коллеги, ученики, зрители. Поклонники его таланта говорят о нем не иначе как «ушла эпоха».
Игорь Бояринцев, режиссер:
Руслан Чернецкий, актер Национального академического драматического театра им. М.Горького:
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Новости Беларуси. Театральный мир простился с режиссером Борисом Луценко. Народный артист Беларуси ушел на 83 году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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