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В Бресте в Ледовом дворце произошел пожар

07.02.2020 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте в Ледовом дворце произошел пожар
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, пожар произошел в Ледовом дворце в Бресте около 2 часов ночи 7 февраля. Спасателям поступил соответствующий сигнал автоматической пожарной сигнализации.

В Бресте в Ледовом дворце произошел пожар В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек

По информации МЧС, пожар был обнаружен спасателями в начальной стадии. Он начался в одной из раздевалок на первом этаже. Пожар оперативно ликвидирован спасателями.

По предварительным данным, огонь возник из-за оставленной включенной электротепловой пушки. Начала оплавляться, а затем загорелась хоккейная форма. В результате огнем уничтожено два комплекта обмундирования, повреждено имущество, закопчено 23 комплекта обмундирования, стены и потолок в раздевалке. Никто из людей не пострадал.

 
Теги: Брест
 
 
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