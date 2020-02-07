В Бресте в Ледовом дворце произошел пожар

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, пожар произошел в Ледовом дворце в Бресте около 2 часов ночи 7 февраля. Спасателям поступил соответствующий сигнал автоматической пожарной сигнализации.

По информации МЧС, пожар был обнаружен спасателями в начальной стадии. Он начался в одной из раздевалок на первом этаже. Пожар оперативно ликвидирован спасателями.

По предварительным данным, огонь возник из-за оставленной включенной электротепловой пушки. Начала оплавляться, а затем загорелась хоккейная форма. В результате огнем уничтожено два комплекта обмундирования, повреждено имущество, закопчено 23 комплекта обмундирования, стены и потолок в раздевалке. Никто из людей не пострадал.