В квартире на проспекте Интернациональный загорелся матрас

Источник материала: Горецкий вестник

Ночью 1 февраля в одной из квартир дома № 30а по проспекту Интернациональный загорелись постельные принадлежности. Об этом сообщила в РОЧС бдительная жительница многоэтажки.





Когда спасатели прибыли на место, на козырьке одного из подъездов тлел матрас, рассказал старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС Павел Захарчук. Сотрудники отдела начали уточнять обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что возгорание произошло на втором этаже. Хозяин квартиры закурил в постели и уснул. Вскоре сквозь сон почувствовал, что матрас под ним начал гореть. Быстро вынес его на лестничную клетку и выкинул в окно.

Валерия Дроздовская