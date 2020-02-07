﻿ Лидер женской сборной по баскетболу неожиданно уехала в Люксембург. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер женской сборной по баскетболу неожиданно уехала в Люксембург

07.02.2020 17:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В конце лета 2019 года Татьяна Лихтарович покинула чешский клуб «Градец Кралове» и неожиданно для многих переехала в Люксембург.



Один из лидеров национальной сборной Беларуси, поигравшая в чемпионатах Франции, Германии, Венгрии, Болгарии и Литвы, подписала контракт с клубом «Эш» из городка Эш-сюр-Альзетт. 

Несмотря на не самый очевидный выбор, 31-летняя спортсменка утверждает, что счастлива. Лихтарович является лидером коллектива: в 16 матчах чемпионата проводила на площадке в среднем 37,3 минуты (больше всех в команде), набирала в среднем 22,2 очка, делала 9,1 подборов и почти пять передач за встречу.

В интервью «Трибуне» Татьяна объяснила мотивы своего переезда в герцогство, не исключила смену баскетбольного профиля, чтобы попасть на Олимпиаду, а также рассказала о жизни в Люксембурге.

– Расскажите для начала, как возник вариант с Люксембургом?

– Моя лучшая подруга Татьяна Хотько – мы знакомы с 14 лет, она и в Гродно играла, и за национальную сборную выступала – живет в Люксембурге уже три года, вышла замуж, у нее родился ребенок. Я к ней приезжала по выходным в гости в прошлом сезоне, когда играла в Чехии. Мне понравилось в Люксембурге, поэтому и решила попробовать здесь пожить и поиграть. 

Когда приезжала, ходила на тренировки команды «Эш», занималась со всем коллективом. Тренеры увидели меня, спросили, не хочу ли я попробовать поиграть за них. Через какое-то время я дала согласие, вот и играю с сентября. 

Стоит сказать, что тренеры и раньше меня знали. Наставники мужской и женской команд – французы, а я в свое время играла во Франции. И, по сути, тренерам было достаточно той информации, которую они получили обо мне раньше.

Честно, первоначально я не рассматривала вариант выступления в чемпионате Люксембурга. Никогда не участвовала в таких турнирах. Но потом все-таки решилась. Почему бы и нет, если мне нравится в Люксембурге?


– Что значит в «таких турнирах»?

– Не настолько сильный чемпионат, как предыдущие лиги, в которых я играла. Команды не участвуют ни в Евролиге, ни в Еврокубке. Турнир, скажем так, не на слуху. И для меня переход в чемпионат Люксембурга был не первоочередным вариантом.

– А какие были варианты?

– И во Францию звали, и в Россию. Но, скажу честно, я устала от большого баскетбола. Мне хотелось перемен. Решила приехать в Люксембург.

– Это способ как-то перезагрузиться, отдохнуть или можно говорить о постепенном завершении карьеры?

– Наверное, все-таки перезагрузиться. Я еще не готова заканчивать. Перезагрузка мне нужна была после нашего последнего чемпионата Европы (в 2019 году белоруски заняли 13-е место – Tribuna.com). Да и вообще с 14 лет играть в баскетбол – это немного тяжеловато. Сейчас у меня перезагрузка. А что будет дальше, посмотрим.

– В Беларусь не планируете возвращаться?

– Честно, не знаю, что будет потом. Сегодня – одно, а завтра – другое. В данный момент я перезагружаюсь в Люксембурге, мне хорошо здесь.

– Готовы остаться в этой стране на ПМЖ?

– Наверное, не нашла еще ту страну, где действительно хотела бы остаться на всю жизнь. Я люблю Беларусь, нашу природу. Пока не определилась, где бы хотела остаться навсегда.

– Неужели вы еще не соскучились по атмосфере еврокубков?

– Да, соскучилась. Но, как уже сказала, в этом году у меня проходит перезагрузка. Надеюсь, в следующем сезоне я буду достаточно сильна и морально, и физически, чтобы вернуться на более высокий уровень.

– Выходит, Люксембург – перевалочный пункт?

– На данный момент да. Посмотрим, что будет дальше.

***

– Расскажите, что из себя представляет клуб «Эш»? Можно ли его сравнивать с белорусскими клубами?

– Так как давно играла в Беларуси, сравнивать не могу. Скажу лишь, что в «Эш» все делается для игроков. Удовлетворяют все твои потребности. Это касается и баскетбола, и тренировок, и бытовых, и жизненных вопросов. Во всем помогают.

Что касается состава, у нас играют помимо меня еще две легионерки: из Германии и Мали. Остальные девочки – люксембуржанки. Все достаточно молодые. Тренеры – главный и его помощник – французы. К слову, среди игроков я не самая возрастная. Например, баскетболистке из Германии 33 года. А так, в целом, команда у нас молодая.


– Какой уровень у молодых баскетболисток из Люксембурга?

– Те, которые помоложе, выглядят неплохо. Думаю, кто-то из них сможет заиграть на высоком уровне. А вот тех спортсменок, которые постарше, можно назвать любителями.

– Есть игроки, которые совмещают баскетбол и основную работу?

– Да. Наверное, из 12 человек шестеро совмещают.

– Это обусловлено финансовыми условиями в клубе?

– Нет. Просто в Люксембурге баскетбол не считается работой как таковой. По сути, о профессиональном статусе вида спорта говорить не приходится. Да, есть контракты, зарплаты, но все это не на таком уровне, как везде. Поэтому для многих баскетбол и не является основным видом работы.

– Но финансовые вложения в баскетбол в стране все равно же есть? Спонсоры у клубов имеются?

– Конечно, мы же получаем зарплаты. Есть и спонсоры, финансовых проблем нет. Все на хорошем уровне.

– Если не секрет, на каком уровне зарплата у вас?

– Секрет, такое не разглашается :) Одно могу сказать: если бы меня что-то не устраивало, я бы здесь не была. Я всем довольна.

– А если сравнивать с зарплатами в той же Франции, где вы играли?

– Что там, что здесь моя зарплата практически одинаковая.

***

– Если обратить внимание на чемпионат, то в нем участвует 10 команд. Насколько сильна конкуренция в турнире?

– Практически все команды одинаковы. Дело в том, что тут установлен лимит на легионеров – не больше трех в клубе. А игроки из Люксембурга практически все на одном уровне. Что касается конкуренции, то она все равно есть. Лично я, например, играю не против люксембуржанок, а против легионерок: американок, европеек. Но, честно признаюсь, тяжелее чемпионата я в своей жизни не играла.

– Это касается физической нагрузки?

– Здесь, если честно, силовой баскетбол. Судьи порой очень многое позволяют. Это касается фолов, например. Позволяют применять физическую силу особенно по отношению к тем игроками, которые приезжают, то есть к легионерам. Наверное, думают, что мы все равно это перенесем. 

Так что, как уже сказала, в физическом плане это один из сложнейших чемпионатов в моей карьере. Тем не менее не скажу, что после игр или тренировок я никакая, что мысли только об отдыхе. Все в пределах нормы.

– «Эш» – фаворит турнира?

– До того, как я приехала, женская команда не выходила в плей-офф. А в этом году мы уже в топе, и все думают, что у нас есть шансы взять и Кубок, и чемпионат.

***

– Что скажете об атмосфере на матчах?

– На играх, на самом деле, всегда много зрителей. У команды есть свой фан-клуб, люди приходят на каждый матч, болеют, переживают. Так что атмосфера дома просто супер. Нас любят, нас уважают.

– А какая вместимость домашней арены?

– На самом деле зал не очень большой. Может, около тысячи человек вмещает. Но главное, что трибуны полностью заполнены на наших матчах. А еще на матчах мужской команды «Эш». Так что поддержка всегда есть.

– Вас в городе узнают?

– Так в принципе Люксембург – очень маленькая страна. Тут все и всё друг о друге знают :). Иногда даже тяжело от этого внимания. Когда я только подписалась с клубом, рассказывали об этом в новостях. А так как люди любят спорт, следят и за баскетболом, меня быстро стали узнавать на улицах. Можно сказать, с первого же дня. И автографы раздаю, как и везде. Детки подходят :).

– Значит, в СМИ широко освещается женский баскетбол?

– Пишут и в газетах, и на сайтах. Накануне или после каждой игры выходят какие-то новости, интервью. Так что внимание к женскому баскетболу есть. А много ли я раздала интервью? Признаюсь, я не любитель этого дела. И здесь, по-моему, я дала только два интервью, хотя просили чаще.


– Учитывая, что вы лидер команды, к вам точно должно быть повышенное внимание.

– Да, как я уже сказала, просили не раз пообщаться. Но я не любитель, могу один-два раза дать интервью. А так зачем одно и то же повторять из раза в раз?

***

– Расскажите о своем быте в Люксембурге. Как обустроились?

– Все хорошо, клуб все предоставил по контракту: и квартиру, и машину. Я счастлива здесь. Мне нравится и сама страна, и город, в котором живу. Единственное, в Люксембурге все очень дорого. Хотя где сейчас дешево?

– Знаю, что жители Люксембурга иногда даже за покупками ездят в соседние страны.

– Да, к слову. До Германии или Франции, грубо говоря, пять минут езды. Я сама иногда езжу за продуктами к соседям. Вот представьте, если ты идешь в магазин в Люксембурге, то можешь потратить 100 евро. А в Германии за те же продукты отдать 50-60 евро. А ехать, как говорила, всего ничего.

– Я так понимаю, квартиру вам арендует клуб. Не знаете, сколько стоит снять жилье в Люксембурге?

– В месяц – 1500 евро. Да, немало. А что касается коммуналки, я это тоже не оплачиваю, но, думаю, приблизительно те же цифры.

– Что из себя представляет город Эш-сюр-Альзетт, в котором вы живете?

– Скажу сразу, что ни на один город в Беларуси он не похож. Небольшой городок, в 10-15 минутах езды от столицы страны. Аккуратненький, нет высоток, все дома относительно невысокие. Наверное, как во многих городах Германии. Но могу сказать, что здесь реально очень чисто. Прямо как в Беларуси.

– Там безопасно ночью гулять по улицам?

– Да, все спокойно. Единственное, в самом городе Люксембург возле железнодорожных вокзалов по вечерам лучше не гулять. Много приезжих из разных стран, люди на улицах ночью могут пристать. Хотя, наверное, такая ситуация во многих странах Европы.

– Как вы проводите свободное время?

– Занимаюсь кое-каким делом. А помимо этого – йога, бассейн, прогулки, провожу время с друзьями. В общем, ничего необычного, просто наслаждаюсь жизнью.

***

– Вы говорите, что о вас активно писали в СМИ, когда приехали в Люксембург. Вспоминали ваши успехи со сборной Беларуси?

– Да, и говорили об этом, и спрашивали об ощущениях, которые испытывала в моменты триумфа. В какой-то газете Люксембурга вышло одно мое большое интервью, и я там рассказывала и об Олимпийских играх, и о чемпионатах мира и Европы. Приятно, что люди знают, следят, вспоминают.

– А вы сами следите за тем, что сейчас происходит в белорусском женском баскетболе? Недавно резонансное интервью дала Елена Левченко, буквально на днях ее поддерживала Анастасия Веремеенко…

– Видела, что Лена дала интервью, но, признаюсь, не читала его. Скажу так: как бы ни было, что бы ни происходило, я люблю Лену, люблю всех девочек из команды. Левченко рассказывала о том, что тех баскетболисток, которые достигали успеха, прославляли страну, не ценят на Родине? 

У каждого свое мнение. По поводу себя могу сказать, что когда у меня были кое-какие проблемы, я просила помочь их решить. И мне помогали и Максим Рыженков, и Анастасия Маринина. А что происходило у других девчонок, я не знаю. Лично в моей ситуации мне помогли.

– Тогда почему бы после завершения карьеры не вернуться в Беларуси и не заняться продвижением женского баскетбола?

– Не знаю, все может быть. Не знаю, что будет завтра. Но пока планов возвращаться в Беларусь у меня нет. Я продвигаю белорусский баскетбол другими способами: играю за сборную, рассказываю о нем. В общем, делаю то, что могу делать в данный момент.

– Раз заговорили о сборной, то стоит вспомнить о том, что женской команде, к сожалению, не удалось пробиться на Олимпиаду-2020.

– Да, не прошли… Если честно, до сих пор не переболело внутри, для меня большое разочарование то, что мы не попали на Игры. И, наверное, это разочарование останется со мной надолго. Ведь баскетбол и сборная – часть моей жизни. Есть и хорошие воспоминания, и грустные. И в этот раз мы старались, отдали все, что могли. Но уже ничего не поменяешь.

– Последний раз на Олимпиаде женская сборная играла еще при Анатолии Буяльском. Вы с ним общаетесь?

– Когда видимся где-то, то, конечно, разговариваем. Всегда рада видеть его и слышать. А вот по телефону не созваниваемся. Я занята, он тоже работает. У каждого своя жизнь.

– Когда собирались в Люксембург, советовались с ним?

– Нет, ни с кем не советовалась. Это мое сугубо личное решение. Посчитала, что после этапа карьеры в Европе мне нужен перерыв, я устала. Поэтому, скажем так, советовалась только со своим телом и мыслями.

– Впереди у женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 отбор на Олимпиаду. Если позовут в состав, согласитесь?

– Да. С удовольствием бы поучаствовала. Единственное – вопрос в сроках проведения матчей сборной и клуба. Иногда тяжело все совместить. А так, конечно, есть желание поиграть и помочь команде. Тем более с баскетболом 3х3 я знакома. Летом играла, пробовала для себя. Физически, конечно, непросто, я была вся в синяках, но это весело, интересно.


– А вас вообще не звали в сборную?

– Были такие разговоры. А когда? Не будем об этом. Если что-то решится, вы узнаете. На данный момент все решается.

– То есть Татьяну Лихтарович мы можем увидеть на Олимпиаде-2020?

– Если все будет все хорошо, то да. А потом – в каком-нибудь топовом европейском клубе :).
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце лета 2019 года Татьяна Лихтарович покинула чешский клуб «Градец Кралове» и неожиданно для многих переехала в Люксембург.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин открыл счет в хоккейном матче с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика