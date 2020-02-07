Лидер женской сборной по баскетболу неожиданно уехала в Люксембург









Один из лидеров национальной сборной Беларуси, поигравшая в чемпионатах Франции, Германии, Венгрии, Болгарии и Литвы, подписала контракт с клубом «Эш» из городка Эш-сюр-Альзетт.





Несмотря на не самый очевидный выбор, 31-летняя спортсменка утверждает, что счастлива. Лихтарович является лидером коллектива: в 16 матчах чемпионата проводила на площадке в среднем 37,3 минуты (больше всех в команде), набирала в среднем 22,2 очка, делала 9,1 подборов и почти пять передач за встречу.





Трибуне » Татьяна объяснила мотивы своего переезда в герцогство, не исключила смену баскетбольного профиля, чтобы попасть на Олимпиаду, а также рассказала о жизни в Люксембурге. В интервью «» Татьяна объяснила мотивы своего переезда в герцогство, не исключила смену баскетбольного профиля, чтобы попасть на Олимпиаду, а также рассказала о жизни в Люксембурге.





– Расскажите для начала, как возник вариант с Люксембургом?





– Моя лучшая подруга Татьяна Хотько – мы знакомы с 14 лет, она и в Гродно играла, и за национальную сборную выступала – живет в Люксембурге уже три года, вышла замуж, у нее родился ребенок. Я к ней приезжала по выходным в гости в прошлом сезоне, когда играла в Чехии. Мне понравилось в Люксембурге, поэтому и решила попробовать здесь пожить и поиграть.





Когда приезжала, ходила на тренировки команды «Эш», занималась со всем коллективом. Тренеры увидели меня, спросили, не хочу ли я попробовать поиграть за них. Через какое-то время я дала согласие, вот и играю с сентября.





Стоит сказать, что тренеры и раньше меня знали. Наставники мужской и женской команд – французы, а я в свое время играла во Франции. И, по сути, тренерам было достаточно той информации, которую они получили обо мне раньше.





Честно, первоначально я не рассматривала вариант выступления в чемпионате Люксембурга. Никогда не участвовала в таких турнирах. Но потом все-таки решилась. Почему бы и нет, если мне нравится в Люксембурге?









– Что значит в «таких турнирах»?





– Не настолько сильный чемпионат, как предыдущие лиги, в которых я играла. Команды не участвуют ни в Евролиге, ни в Еврокубке. Турнир, скажем так, не на слуху. И для меня переход в чемпионат Люксембурга был не первоочередным вариантом.





– А какие были варианты?





– И во Францию звали, и в Россию. Но, скажу честно, я устала от большого баскетбола. Мне хотелось перемен. Решила приехать в Люксембург.





– Это способ как-то перезагрузиться, отдохнуть или можно говорить о постепенном завершении карьеры?





– Наверное, все-таки перезагрузиться. Я еще не готова заканчивать. Перезагрузка мне нужна была после нашего последнего чемпионата Европы (в 2019 году белоруски заняли 13-е место – Tribuna.com). Да и вообще с 14 лет играть в баскетбол – это немного тяжеловато. Сейчас у меня перезагрузка. А что будет дальше, посмотрим.





– В Беларусь не планируете возвращаться?





– Честно, не знаю, что будет потом. Сегодня – одно, а завтра – другое. В данный момент я перезагружаюсь в Люксембурге, мне хорошо здесь.





– Готовы остаться в этой стране на ПМЖ?





– Наверное, не нашла еще ту страну, где действительно хотела бы остаться на всю жизнь. Я люблю Беларусь, нашу природу. Пока не определилась, где бы хотела остаться навсегда.





– Неужели вы еще не соскучились по атмосфере еврокубков?





– Да, соскучилась. Но, как уже сказала, в этом году у меня проходит перезагрузка. Надеюсь, в следующем сезоне я буду достаточно сильна и морально, и физически, чтобы вернуться на более высокий уровень.





– Выходит, Люксембург – перевалочный пункт?





– На данный момент да. Посмотрим, что будет дальше.





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– Расскажите, что из себя представляет клуб «Эш»? Можно ли его сравнивать с белорусскими клубами?





– Так как давно играла в Беларуси, сравнивать не могу. Скажу лишь, что в «Эш» все делается для игроков. Удовлетворяют все твои потребности. Это касается и баскетбола, и тренировок, и бытовых, и жизненных вопросов. Во всем помогают.





Что касается состава, у нас играют помимо меня еще две легионерки: из Германии и Мали. Остальные девочки – люксембуржанки. Все достаточно молодые. Тренеры – главный и его помощник – французы. К слову, среди игроков я не самая возрастная. Например, баскетболистке из Германии 33 года. А так, в целом, команда у нас молодая.









– Какой уровень у молодых баскетболисток из Люксембурга?





– Те, которые помоложе, выглядят неплохо. Думаю, кто-то из них сможет заиграть на высоком уровне. А вот тех спортсменок, которые постарше, можно назвать любителями.





– Есть игроки, которые совмещают баскетбол и основную работу?





– Да. Наверное, из 12 человек шестеро совмещают.





– Это обусловлено финансовыми условиями в клубе?





– Нет. Просто в Люксембурге баскетбол не считается работой как таковой. По сути, о профессиональном статусе вида спорта говорить не приходится. Да, есть контракты, зарплаты, но все это не на таком уровне, как везде. Поэтому для многих баскетбол и не является основным видом работы.





– Но финансовые вложения в баскетбол в стране все равно же есть? Спонсоры у клубов имеются?





– Конечно, мы же получаем зарплаты. Есть и спонсоры, финансовых проблем нет. Все на хорошем уровне.





– Если не секрет, на каком уровне зарплата у вас?





– Секрет, такое не разглашается :) Одно могу сказать: если бы меня что-то не устраивало, я бы здесь не была. Я всем довольна.





– А если сравнивать с зарплатами в той же Франции, где вы играли?





– Что там, что здесь моя зарплата практически одинаковая.





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– Если обратить внимание на чемпионат, то в нем участвует 10 команд. Насколько сильна конкуренция в турнире?





– Практически все команды одинаковы. Дело в том, что тут установлен лимит на легионеров – не больше трех в клубе. А игроки из Люксембурга практически все на одном уровне. Что касается конкуренции, то она все равно есть. Лично я, например, играю не против люксембуржанок, а против легионерок: американок, европеек. Но, честно признаюсь, тяжелее чемпионата я в своей жизни не играла.





– Это касается физической нагрузки?





– Здесь, если честно, силовой баскетбол. Судьи порой очень многое позволяют. Это касается фолов, например. Позволяют применять физическую силу особенно по отношению к тем игроками, которые приезжают, то есть к легионерам. Наверное, думают, что мы все равно это перенесем.





Так что, как уже сказала, в физическом плане это один из сложнейших чемпионатов в моей карьере. Тем не менее не скажу, что после игр или тренировок я никакая, что мысли только об отдыхе. Все в пределах нормы.





– «Эш» – фаворит турнира?





– До того, как я приехала, женская команда не выходила в плей-офф. А в этом году мы уже в топе, и все думают, что у нас есть шансы взять и Кубок, и чемпионат.





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– Что скажете об атмосфере на матчах?





– На играх, на самом деле, всегда много зрителей. У команды есть свой фан-клуб, люди приходят на каждый матч, болеют, переживают. Так что атмосфера дома просто супер. Нас любят, нас уважают.





– А какая вместимость домашней арены?





– На самом деле зал не очень большой. Может, около тысячи человек вмещает. Но главное, что трибуны полностью заполнены на наших матчах. А еще на матчах мужской команды «Эш». Так что поддержка всегда есть.





– Вас в городе узнают?





– Так в принципе Люксембург – очень маленькая страна. Тут все и всё друг о друге знают :). Иногда даже тяжело от этого внимания. Когда я только подписалась с клубом, рассказывали об этом в новостях. А так как люди любят спорт, следят и за баскетболом, меня быстро стали узнавать на улицах. Можно сказать, с первого же дня. И автографы раздаю, как и везде. Детки подходят :).





– Значит, в СМИ широко освещается женский баскетбол?





– Пишут и в газетах, и на сайтах. Накануне или после каждой игры выходят какие-то новости, интервью. Так что внимание к женскому баскетболу есть. А много ли я раздала интервью? Признаюсь, я не любитель этого дела. И здесь, по-моему, я дала только два интервью, хотя просили чаще.









– Учитывая, что вы лидер команды, к вам точно должно быть повышенное внимание.





– Да, как я уже сказала, просили не раз пообщаться. Но я не любитель, могу один-два раза дать интервью. А так зачем одно и то же повторять из раза в раз?





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– Расскажите о своем быте в Люксембурге. Как обустроились?





– Все хорошо, клуб все предоставил по контракту: и квартиру, и машину. Я счастлива здесь. Мне нравится и сама страна, и город, в котором живу. Единственное, в Люксембурге все очень дорого. Хотя где сейчас дешево?





– Знаю, что жители Люксембурга иногда даже за покупками ездят в соседние страны.





– Да, к слову. До Германии или Франции, грубо говоря, пять минут езды. Я сама иногда езжу за продуктами к соседям. Вот представьте, если ты идешь в магазин в Люксембурге, то можешь потратить 100 евро. А в Германии за те же продукты отдать 50-60 евро. А ехать, как говорила, всего ничего.





– Я так понимаю, квартиру вам арендует клуб. Не знаете, сколько стоит снять жилье в Люксембурге?





– В месяц – 1500 евро. Да, немало. А что касается коммуналки, я это тоже не оплачиваю, но, думаю, приблизительно те же цифры.





– Что из себя представляет город Эш-сюр-Альзетт, в котором вы живете?





– Скажу сразу, что ни на один город в Беларуси он не похож. Небольшой городок, в 10-15 минутах езды от столицы страны. Аккуратненький, нет высоток, все дома относительно невысокие. Наверное, как во многих городах Германии. Но могу сказать, что здесь реально очень чисто. Прямо как в Беларуси.





– Там безопасно ночью гулять по улицам?





– Да, все спокойно. Единственное, в самом городе Люксембург возле железнодорожных вокзалов по вечерам лучше не гулять. Много приезжих из разных стран, люди на улицах ночью могут пристать. Хотя, наверное, такая ситуация во многих странах Европы.





– Как вы проводите свободное время?





– Занимаюсь кое-каким делом. А помимо этого – йога, бассейн, прогулки, провожу время с друзьями. В общем, ничего необычного, просто наслаждаюсь жизнью.





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– Вы говорите, что о вас активно писали в СМИ, когда приехали в Люксембург. Вспоминали ваши успехи со сборной Беларуси?





– Да, и говорили об этом, и спрашивали об ощущениях, которые испытывала в моменты триумфа. В какой-то газете Люксембурга вышло одно мое большое интервью, и я там рассказывала и об Олимпийских играх, и о чемпионатах мира и Европы. Приятно, что люди знают, следят, вспоминают.





– А вы сами следите за тем, что сейчас происходит в белорусском женском баскетболе? Недавно резонансное интервью дала Елена Левченко, буквально на днях ее поддерживала Анастасия Веремеенко…





– Видела, что Лена дала интервью, но, признаюсь, не читала его. Скажу так: как бы ни было, что бы ни происходило, я люблю Лену, люблю всех девочек из команды. Левченко рассказывала о том, что тех баскетболисток, которые достигали успеха, прославляли страну, не ценят на Родине?





У каждого свое мнение. По поводу себя могу сказать, что когда у меня были кое-какие проблемы, я просила помочь их решить. И мне помогали и Максим Рыженков, и Анастасия Маринина. А что происходило у других девчонок, я не знаю. Лично в моей ситуации мне помогли.





– Тогда почему бы после завершения карьеры не вернуться в Беларуси и не заняться продвижением женского баскетбола?





– Не знаю, все может быть. Не знаю, что будет завтра. Но пока планов возвращаться в Беларусь у меня нет. Я продвигаю белорусский баскетбол другими способами: играю за сборную, рассказываю о нем. В общем, делаю то, что могу делать в данный момент.





– Раз заговорили о сборной, то стоит вспомнить о том, что женской команде, к сожалению, не удалось пробиться на Олимпиаду-2020.





– Да, не прошли… Если честно, до сих пор не переболело внутри, для меня большое разочарование то, что мы не попали на Игры. И, наверное, это разочарование останется со мной надолго. Ведь баскетбол и сборная – часть моей жизни. Есть и хорошие воспоминания, и грустные. И в этот раз мы старались, отдали все, что могли. Но уже ничего не поменяешь.





– Последний раз на Олимпиаде женская сборная играла еще при Анатолии Буяльском. Вы с ним общаетесь?





– Когда видимся где-то, то, конечно, разговариваем. Всегда рада видеть его и слышать. А вот по телефону не созваниваемся. Я занята, он тоже работает. У каждого своя жизнь.





– Когда собирались в Люксембург, советовались с ним?





– Нет, ни с кем не советовалась. Это мое сугубо личное решение. Посчитала, что после этапа карьеры в Европе мне нужен перерыв, я устала. Поэтому, скажем так, советовалась только со своим телом и мыслями.





– Впереди у женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 отбор на Олимпиаду. Если позовут в состав, согласитесь?





– Да. С удовольствием бы поучаствовала. Единственное – вопрос в сроках проведения матчей сборной и клуба. Иногда тяжело все совместить. А так, конечно, есть желание поиграть и помочь команде. Тем более с баскетболом 3х3 я знакома. Летом играла, пробовала для себя. Физически, конечно, непросто, я была вся в синяках, но это весело, интересно.









– А вас вообще не звали в сборную?





– Были такие разговоры. А когда? Не будем об этом. Если что-то решится, вы узнаете. На данный момент все решается.





– То есть Татьяну Лихтарович мы можем увидеть на Олимпиаде-2020?





– Если все будет все хорошо, то да. А потом – в каком-нибудь топовом европейском клубе :).