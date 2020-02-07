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Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча

07.02.2020 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартовала в Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча

За выход в финальную часть турнира наши девушки сражаются с представительницами Нидерландов. Первый матч в рамках квалификационного раунда проведут Александра Саснович и 8-я ракетка мира Кики Бертенс.

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча

После на корт выйдут Арина Соболенко и Аранча Рус. Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались четырежды: в трех первых встречах сильнее были соперницы, а вот в четвертый раз, в 2017 году, победили наши теннисистки.

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча

Люди в материале: Александра Саснович, Арина Соболенко, Аранча Рус, Кики Бертенс
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартовала в Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За выход в финальную часть турнира наши девушки сражаются с...
 
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