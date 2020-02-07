Болели ли динозавры и что ест ящерица-сладкоежка. Куда пойти в выходные в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске — две интересные выставки о природе: на одной показывают экзотических бабочек, а на второй — самых разных рептилий. И там, и там организаторы обещают удивить А еще можно пойти на занимательную «Открытую лабораторную».

Выставка экзотических бабочек





Где: Ратуша (ул. Ленина, 36). Когда: до 29 марта. Сколько: выходные и праздники: дети (старше 3 лет) — 8 рублей; студенты и пенсионеры — 9 рублей; взрослые — 10 рублей. Будни: дети — 7 рублей; студенты и пенсионеры — 8 рублей; взрослые — 9 рублей. Бесплатно — для детей до 3 лет, ветеранам войны.

Бабочки здесь отовсюду — из Филиппин, Южной Америки, Мадагаскара, Африки и т.д., они — самых разных размеров и расцветок. Чтобы красавицы не замерзли, в помещении музея создали тропический климат: +25°С и влажность воздуха 60−80%. Кормят их фруктами и медом. Можно даже увидеть, как из куколки рождается бабочка.

Большая выставка рептилий



Иллюстративный снимок. Фото: Екатерина Пантелеева, www.respublica.by

Где: ТЦ «Грин» (ул. Чкалова, 35). Когда: до 19 февраля, с 10.00 до 21.00. Билеты: взрослый — 5,5 рубля, детский — 5 рублей, детям до 3 лет — бесплатно.

Крокодилы, хамелеоны, королевские змеи, ящерицы (среди них есть даже сладкоежка — геккон-бананоед), пауки-птицееды, лягушки — кого здесь только нет! На выставке — более 70 террариумов, организаторы обещают, что посещение этого интерактивного мини-зооцентра не оставит равнодушным никого.

Проект «Открытая лабораторная»



Фото: pixabay.com

Где: ВГУ имени П. Машерова (пр. Московский, 33); детская лабораторная (6−12 лет) — аудитория 518, взрослая лабораторная — аудитория 206. Когда: 8 февраля, 13.00. Сколько: вход свободный.

Здесь будет интересно и взрослым, и детям (с 6 лет). Проект «Открытая лабораторная» — викторина, на которой можно обновить свои знания, поискать ответы на неожиданные вопросы (к примеру, болели ли динозавры) и просто хорошо провести время.

Мероприятие бесплатное, но нужна предварительная регистрация .

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Хороших выходных!