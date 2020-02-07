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Болели ли динозавры и что ест ящерица-сладкоежка. Куда пойти в выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
В Витебске — две интересные выставки о природе: на одной показывают экзотических бабочек, а на второй — самых разных рептилий. И там, и там организаторы обещают удивить А еще можно пойти на занимательную «Открытую лабораторную».
Выставка экзотических бабочек
Бабочки здесь отовсюду — из Филиппин, Южной Америки, Мадагаскара, Африки и т.д., они — самых разных размеров и расцветок. Чтобы красавицы не замерзли, в помещении музея создали тропический климат: +25°С и влажность воздуха 60−80%. Кормят их фруктами и медом. Можно даже увидеть, как из куколки рождается бабочка.
Большая выставка рептилий
Крокодилы, хамелеоны, королевские змеи, ящерицы (среди них есть даже сладкоежка — геккон-бананоед), пауки-птицееды, лягушки — кого здесь только нет! На выставке — более 70 террариумов, организаторы обещают, что посещение этого интерактивного мини-зооцентра не оставит равнодушным никого.
Проект «Открытая лабораторная»
Здесь будет интересно и взрослым, и детям (с 6 лет). Проект «Открытая лабораторная» — викторина, на которой можно обновить свои знания, поискать ответы на неожиданные вопросы (к примеру, болели ли динозавры) и просто хорошо провести время.
Мероприятие бесплатное, но нужна предварительная
Подробнее — в
Хороших выходных!
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В Витебске проходят две интересные выставки про природу: на одной показывают экзотических бабочек, а на второй - самых разных рептилий. И там, и там организаторы...
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