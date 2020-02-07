|
В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Крупную партию наркотиков изъяли таможенники в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В багаже пассажиров из Южной Америки обнаружили 27 килограммов кокаина. Опасное вещество было спрятано в банках из-под детского питания.
Вычислить контрабандистов помогли служебные собаки. Стоимость этой партии наркотика на черном рынке могла составить около миллиона евро. Злоумышленники задержаны. Им грозит внушительный тюремный срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Крупную партию наркотиков изъяли таможенники в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В багаже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)