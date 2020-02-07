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В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков

07.02.2020 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Крупную партию наркотиков изъяли таможенники в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков

В багаже пассажиров из Южной Америки обнаружили 27 килограммов кокаина. Опасное вещество было спрятано в банках из-под детского питания.

В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков

Вычислить контрабандистов помогли служебные собаки. Стоимость этой партии наркотика на черном рынке могла составить около миллиона евро. Злоумышленники задержаны. Им грозит внушительный тюремный срок.

В аэропорту Германии таможенники изъяли крупную партию наркотиков

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Новости Германии. Крупную партию наркотиков изъяли таможенники в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В багаже...
 
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