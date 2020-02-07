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Курасовщина оживает. Прямо у будущей станции метро построят большой многофункциональный комплекс

07.02.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прямо возле будущей станции метро «Слуцкий гостинец» компания «Реал Град Инвест» построит многофункциональный комплекс. Предпроектное решение по этому объекту обсудили сегодня на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска. Что предлагается и как архитекторы оценили объект — в материале REALTY.TUT.BY.


Изображение предоставлено компанией «Белзарубежстрой»

Участок под застройку находится на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова — напротив «Короны». С марта 2019 года участок в 2,9 гектара принадлежит на праве аренды компании «Реал Град Инвест», созданной в 2018 году. Срок действия до февраля 2024 года. Годовая арендная плата — 47 тысяч рублей.

Архитектурную концепцию многофункционального комплекса разработала компания «Белзарубежсстрой». Ее представлял руководитель авторского коллектива, архитектор Вадим Дражин.


Он рассказал, что многофункциональный комплекс будет состоять из трех частей — стилобата с магазинами, офисного здания и паркинга на 1200 мест. Паркинг, в свою очередь, будет занимать два подземных и четыре наземных этажа. Появится в его составе и перехватывающая парковка для жителей Минского района, которые приезжают на работу в город.

— Это будет первый в Минске перехватывающий паркинг, спроектированный по современным нормам, — уточняет Вадим Дражин.

На первом этаже стилобата расположится супермаркет, на втором — разные магазины, на третьем — развлечения и кинотеатр. На фасаде установят мультимедийный экран.


Изображение предоставлено компанией «Белзарубежстрой»

Что же касается офисного здания, то оно предполагается высотой около 50 метров. Как рассказал представитель «Реал Град Инвест» Виктор Гудько — это оптимальная высота, которая подтверждена расчетами.

Дело в том, что перед началом проектирования инвестор заказал исследование у литовской компании, которая высчитала, какое в этом месте должно быть соотношение торговых и административных площадей.


Изображение предоставлено компанией «Белзарубежстрой»

Члены архитектурно-градостроительного совета поддержали предложенное визуальное решение.

— Прекрасный проект, надо согласовывать, — сказал архитектор Борис Школьников.

— Классный, хороший объект, пусть он (Вадим Дражин. — прим. TUT.BY) делает. У него хороший стиль, — добавил еще кто-то из членов совета.



Проект одобрили, назвали его «южными воротами Минска», но посоветовали проработать вопрос, чтобы люди из перехватывающего паркинга могли попадать в метро не выходя на улицу.

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Теги: Минск
 
 
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Архитектурную концепцию многофункционального комплекса разработала компания «Белзарубежсстрой».
 
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