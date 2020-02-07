Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле в гостях у Юдашкиных

Источник материала: СТВ

Новости России. Алла Пугачёва преподала урок музыки внукам Валентина и Марины Юдашкиных.

Алла Борисовна пришла вместе со своими детьми. Когда ребята задумались, во что бы им поиграть, артистка предложила помузицировать всем вместе. Примадонна исполнила мелодию из фильма «Однажды в Америке», а малыши помогли исполнительнице.



Фото: instagram.com/marinayudashkina

После этого дети смогли насладиться классической музыкой в живом исполнении. Ребята были впечатлены и молча слушали, спокойно сидя на стульях.



Фото: instagram.com/marinayudashkina

В комментариях пользователи позавидовали малышам, отметив, что не каждому везёт получать уроки от самой Аллы Борисовны.

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