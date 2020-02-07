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Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле в гостях у Юдашкиных
Источник материала: СТВ
Новости России. Алла Пугачёва преподала урок музыки внукам Валентина и Марины Юдашкиных.
Алла Борисовна пришла вместе со своими детьми. Когда ребята задумались, во что бы им поиграть, артистка предложила помузицировать всем вместе. Примадонна
После этого дети смогли насладиться классической музыкой в живом исполнении. Ребята были впечатлены и молча слушали, спокойно сидя на стульях.
В комментариях пользователи позавидовали малышам, отметив, что не каждому везёт получать уроки от самой Аллы Борисовны.
Сейчас Максим Галкин ездит с концертами, а его супруга встречается с друзьями.
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Новости России. Алла Пугачёва преподала урок музыки внукам Валентина и Марины Юдашкиных. Алла Борисовна пришла вместе со своими детьми. Когда ребята задумались,...
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