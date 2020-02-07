Путин и Лукашенко тепло поприветствовали друг друга в заснеженном Сочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Общение проходит не так, как планировалось. Помешала погода, сообщает политический обозреватель «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Погода – нелетная. Не все участники переговоров добрались до Сочи. Путин и Лукашенко не могут начать расширенное заседание. Самолет с российской делегацией был вынужден приземлиться в Минеральных водах . МЧС еще утром предупреждало о нелетной погоде. В Сочи сильный ветер и дождь, в горах идет снег.

При встрече лидеры поприветствовали друг друга тепло, несмотря на погоду. Главы государств пожали друг другу руки и обнялись. Перед тем как удалиться на переговоры тет-а-тет, президенты России и Беларуси пообщались за рабочим завтраком . Своего гостя Путин угощал овсяной кашей. Сегодняшние переговоры коснутся более плотной интеграции в рамках Союзного государства. Лидеры также затронут цены на российскую нефть и газ. Пока договоренностей по окончательной цене нет.

«К сожалению, наша делегация пока не смогла добраться на нашу встречу. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за час или даже полтора затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому можем продолжить сейчас в более широком составе, а потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду», – сказал Путин.

«О многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны, – отметил Лукашенко. – И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но и которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза. У нас в программе есть и другие вопросы. А потом вернемся, когда сюда приедут члены российской делегации. Небо якобы уже прояснилось». В Сочи также пройдет товарищеский хоккейный матч.