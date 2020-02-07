Белпочта повышает тарифы на международные посылки и письма

Источник материала: Tut.by

Белпочта с 12 февраля изменяет тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Изменения затронут письменную корреспонденцию, посылки, международную ускоренную почту ЕМS.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К примеру, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3−5 процентов.

«Деятельность РУП „Белпочта“ направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка автомобилей, внедрения новых сервисов, основанных на современных информационных технологиях», — сообщается на сайте организации.