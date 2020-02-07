В одной команде. Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после годичного перерыва

Источник материала: Ежедневник



фото: kompromat1.live

Владимир Путин и Александр Лукашенко в паузе переговоров в Сочи приняли участие в товарищеском хоккейном матче.

Матч проходил на льду комплекса "Галактика", передает ТАСС .

Президенты сыграли в составе одной команды, в которую также входят сын Лукашенко Николай и глава клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков. Путин, как обычно, выступил под номером 11, Александр Лукашенко - под номером 01, Николай Лукашенко - 31.

Последний раз президенты двух стран играли в хоккей год назад.

После матча стороны планировали вернуться к переговорам в расширенном составе. Правительственная делегация России, наконец, смогла добраться до Сочи. Дорога заняла почти 9 часов из-за плохих метеоусловий – делегации пришлось пережидать непогоду в Минеральных Водах.

Ранее президенты провели встречу тет-а-тет за деловым завтраком.