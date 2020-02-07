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Сериалу «Друзья» снимут продолжение: одна серия – от $20 млн

07.02.2020 18:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Помните, мы рассказывали, что стриминговый сервис HBO Max вел переговоры о том, чтобы выпустить продолжение культового сериала «Друзья»? Теперь эту информацию подтверждает киноиздание Deadline. По его данным, переговоры телеканала и Warner Bros с актерами насчет их гонораров завершены, контракты ждут своих подписей. Ура!

Специальный эпизод (пока речь, к сожалению, лишь об одном) «Друзей» выйдет к 25-летию проекта. Примерное время – май 2020-го. Поклонники сериала должны быть рады тому, что воссоединяться, по-видимому, все шесть главных актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Только их участие в одной серии обойдется в почти 20 миллионов долларов. А сценарий подготовят создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Напомним, что долгие годы съемочная команда «Друзей» оставалась непоколебимой и утверждала, что никакого возрождения ждать не стоит. А в одном из интервью ведущей Эллен ДеДженерес актриса Дженнифер Энистон дала расплывчатую формулировку относительно возвращения сериала: «Мы хотели бы что-нибудь сделать, но мы не знаем, что именно. Так что мы просто пытаемся [что-либо предпринять]. Мы кое над чем работаем».

И еще. Забавно, но на фоне всеобщей любви к «Друзьям» в октябре 2019-го Дженнифер попала в книгу Книгу рекордов Гиннеса. Это произошло после того, как актриса опубликовала фотографию в Instagram со звездами «Друзей», из-за чего за пять часов набрала миллион подписчиков, и в соцсети начались сбои. Сейчас снимок лайкнули больше 15 миллионов пользователей.

 
 
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Помните, мы рассказывали, что стриминговый сервис HBO Max вел переговоры о том, чтобы выпустить продолжение культового сериала «Друзья»? Теперь эту информацию...
 
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