В Австралии идут рекордные за 20 лет дожди





Фото: news.sky.com





Местные пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни.

В Австралии метеорологи зафиксировали самые большие ливни за последние почти 20 лет. Об этом сообщает Sky News.





"Мокрая погода, с самыми большими почти за 20 лет ливнями (в Австралии - ред.) вызвала новые риски. Чиновники предупреждают о наводнении и оползнях", - говорится в сообщении.





korrespondent.net . Как прогнозируют метеорологи, в Сиднее в субботу утром может выпасть до 130 мм осадков, пишет





В то же время, по данным спасателей, в штате Новый Южный Уэльс из-за ливней, количество лесных пожаров сократилось с 60 до 42. Местные пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни.





Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов.



