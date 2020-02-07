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Лукашенко и Путин вышли на лед «Галактики» в Красной Поляне

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко и Путин вышли на лед «Галактики» в Красной Поляне

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вышли на лед спортивно-культурного комплекса «Галактика», где проведут товарищеский хоккейный матч, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе команды, за которую играют президенты Беларуси и России, также сын главы белорусского государства Николай и руководитель хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

Александр Лукашенко играет под номером 01, а Владимир Путин — 11. На табло названия команд обозначены как «Белые» и «Синие». Лидеры стран — в составе первой команды. Для большего динамизма игровые периоды сократили в два раза — до 10 минут.

До этого президенты провели переговоры, которые, как ожидается, продолжатся после матча. К лидерам стран и другим участникам присоединятся члены российской делегации, которые ранее не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию, на которой видно, как главы государств в хоккейной форме общаются с Дмитрием Медведевым, который также прибыл на ледовую площадку в «Галактику». Как сообщалось, с 16 января 2020 года он занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вышли на лед спортивно-культурного комплекса «Галактика», где проведут товарищеский хоккейный...
 
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