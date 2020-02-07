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Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год

В работе коллегии приняли участие помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель прокурора области Андрей Скурат.
 
Как подчеркнул в своем докладе председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык,  в 2019 году работа комитета и его территориальных органов была направлена на улучшение качества жизни жителей Гродненщины, рациональное использование и охрану ее природных ресурсов.
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год
 
В 2019 году в регионе зафиксировано 168 фактов причинения вреда окружающей среде, предъявлено 148 претензий на общую сумму более 400 тысяч рублей. Вместе с тем, как подчеркивалось на коллегии,  благодаря общим усилиям, за прошлый год выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 918 тонн.
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год
 
Приоритетным направлением комитета стал контроль за обращением с отходами на объектах их захоронения, а также сбором и удалением коммунальных отходов, извлечением вторичных материальных ресурсов. Меры административного воздействия применялись в 456  случаях, сумма наложенных штрафов составила свыше ста тысяч рублей.
 
Комитет проводил работу по выводу из эксплуатации объектов захоронения, не соответствующих нынешним требованиям. В Слонимском, Сморгонском и Лидском районах уже рекультивированы все мини-полигоны. К концу 2021 году в области планируется закрыть все мини-полигоны. Вместо них будут созданы четыре региональных комплекса по обращению с ТКО – в Волковыске, Лиде, Сморгони и Гродно.
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год

– Вся Европа идет таким путем и вовлекает в хозяйственный оборот каждый клочок земли, – подчеркнул Иван Лавринович. – В этой работе нужно придерживаться выработанной схемы, подключать предприятия, встречаться с людьми и проводить разъяснительную работу.

 
Иван Лавринович поставил задачу экологам присоединиться к наведению порядка  в каждом агрогородке. Также следует обратить внимание на санитарное состояние в частном секторе не только в районных центрах, но и в каждом населенном пункте. Областной жилищно-коммунальной службе помощник Президента поставил задачу совместно с экологами  обследовать станции обезжелезивания воды.
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год
 

В рамках мероприятий по наведению порядка на земле на Гродненщине за 2019 год снесено 266 пустующих домов, столько же будет убрано в нынешнем. В регионе высажено 21 368 деревьев и 9 800 кустарников. План на нынешний год – 6 570 деревьев и 6 360 кустарников. Также установлены 544 контейнера для сбора отходов, в том числе 334 для ВМР.

Значительные мероприятия выполнены по борьбе с инвазивными видами. Так, за четыре года площади произрастания борщевика Сосновского снижены со 158,7 гектара до 115. Большую часть показателя обеспечили Волковысский и Берестовицкий районы. В 2020 году площади надо нужно сократить еще на 20 процентов Немалую угрозу окружающей среде несет золотарник канадский, площади которого составляют сегодня 1448 гектаров. Самые крупные очаги произрастания в Свислочском, Волковысском и Слонимском районах – 1079 гектаров. В нынешнем году из областного бюджета выделено на борьбу с инвазивными видами 200 тысяч рублей, из них – 150 тысяч рублей для уничтожения золотарника канадского.
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год
 
В 2020 году Гродненщина прирастет особо охраняемыми природными территориями. Они появятся на землях Ивьевского, Лидского, Мостовского, Вороновского районов. На  развитие особо охраняемых природных территорий предусмотрено 87 тысяч рублей.
 
Андрей Скурат поблагодарил областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды за тесное сотрудничество. Результаты проведенных совместных проверок и надзорных мероприятий позволили повысить эффективность природоохранной деятельности и наглядно представить существующие в отрасли проблемы.
 
Порядок на земле наводить общими усилиями. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подвели итоги работы за 2019 год

 

Николай ШЛЫК
Фото: Артем ТУРЛАЙ, Михаил ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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В работе коллегии приняли участие помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель прокурора области Андрей Скурат.   Как...
 
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