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«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совсем скоро определится победитель чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
7 февраля на площадке велодрома «Минск-Арены» прошли полуфинальные матчи. Гродненский «Ритм-1» уверенно обыграл «Минск-2»: 5:1, а лидер чемпионата «Минск» был сильнее «Виктории» из Смолевичей: 7:4.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Победительницы турнира будут определены по итогам финальной серии, которая стартовала 7 февраля. Чемпионат страны завершится уже завтра, 8 февраля.
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Новости Беларуси. Совсем скоро определится победитель чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 февраля на площадке...
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