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Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок

07.02.2020 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Украина станет третьей страной, с которой у нас будет действовать безразрешительная система автоперевозок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок

Документ, предусматривающий полную либерализацию в этой сфере деятельности подписали руководители транспортных ведомств. Теперь его должны ратифицировать парламенты.

Предполагается, что это произойдёт не позже апреля 2020 года, и к маю система должна начать работать.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Украина станет третьей страной, с которой у нас будет действовать безразрешительная система автоперевозок,  сообщили в программе Новости «24...
 
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