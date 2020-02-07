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Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Украина станет третьей страной, с которой у нас будет действовать безразрешительная система автоперевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ, предусматривающий полную либерализацию в этой сфере деятельности подписали руководители транспортных ведомств. Теперь его должны ратифицировать парламенты.
Предполагается, что это произойдёт не позже апреля 2020 года, и к маю система должна начать работать.
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Новости Беларуси. Украина станет третьей страной, с которой у нас будет действовать безразрешительная система автоперевозок, сообщили в программе Новости «24...
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