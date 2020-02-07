Путин угостил Лукашенко кашей с ягодами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин угостил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко кашей с ягодами. Лидеры проводят переговоры в Сочи, сообщает «МИР 24».

Российский лидер поинтересовался у коллеги, ел ли он кашу с утра. «Не на воде же», – ответил белорусский президент. Путин все равно предложил Лукашенко попробовать «Вам понравится», – сказал российский президент. Кроме каши с ягодами на столе стояли блюда с овощами и бокалы с соком.