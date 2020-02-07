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Путин угостил Лукашенко кашей с ягодами
07.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин угостил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко кашей с ягодами. Лидеры проводят переговоры в Сочи, сообщает «МИР 24».
Российский лидер поинтересовался у коллеги, ел ли он кашу с утра. «Не на воде же», – ответил белорусский президент. Путин все равно предложил Лукашенко попробовать «Вам понравится», – сказал российский президент. Кроме каши с ягодами на столе стояли блюда с овощами и бокалы с соком.
При встрече
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При встрече в Сочи президенты России и Беларуси тепло поприветствовали друг друга, пожав руки и обнявшись.
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