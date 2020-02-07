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В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

07.02.2020 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Паузу в переговорах Президенты сделали спортивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?  

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

Обычно во время визитов в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин обязательно проводят время активно – в 2019 году, например, катались на лыжах. Сегодня выбрали хоккей. Оба уверенно стоят на коньках и любят этот спорт настоящих мужчин. 

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

На лёд президенты вышли играть за одну команду. Александр Лукашенко под 1-м номером, Владимир Путин – 11. Примечательно, что во время перерыва президенты общались, чуть позже к ним присоединился Дмитрий Медведев, правда, он за игрой наблюдал с трибун.   

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В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

Кстати, там же уже замечены и опоздавшие участники российской делегации – глава Минэнерго Александр Новак и первый замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич.   

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

Это означает, что после окончания товарищеского матча (в котором со счетом 13:4 победила команда президентов) стартует второй раунд переговоров. Всё участники наконец-то на месте. Эмоции остались на льду и самое время для конструктивного разговора.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Новак, Михаил Бабич
 
 
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Новости Беларуси. Паузу в переговорах Президенты сделали спортивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча Александра Лукашенко и Владимира...
 
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