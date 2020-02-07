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Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

07.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 января 2020 20:48 3225

Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

25 января в театральном зале Дворца культуры г.Солигорска состоялась премьера спектакля «Как попасть в рай?» с участием российских актеров. Стоит отметить, что премьера прошла с аншлагом, билеты раскупили задолго до самого спектакля.

Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

Несмотря на то, что пришлось подождать Сергея Астахова из-за погодных условий в Москве, в зале все почувствовали себя единым целым, всех объединило здоровое чувство юмора. Зрители, пришедшие на спектакль, о потраченном времени не жалели: посмеялись от души.

«Как попасть в рай?» — комедия с элементами триллера и мистификации. Спектаклю уже несколько лет, он поставлен по театральному бестселлеру Луиджи Лунари «Трое на качелях». Актеры, участвующие в антрепризе, говорят: комедия — с двойным дном.

Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидел в нем философский подтекст, кого-то увлек почти детективный сюжет, а кто-то посмеялся над невероятными приключениями героев. Режиссер-постановщик – Сергей Астахов. Роли исполняли известные российские актеры: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков, Екатерина Скулкина.

Смех в зале зазвучал уже на пятой минуте спектакля. И детектив, и мистический триллер, и комедия ошибок – три в одном.

Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

Жанр спектакля звучит заманчиво и необычно: «комедия с элементами триллера и мистификации». Это история о том, как однажды три незнакомых друг с другом человека отправляются каждый по своим делам и пересекаются в одной точке. Их там никто не ждет, но и вырваться оттуда невозможно. Что они предпримут, как сложатся их отношения?

Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»
Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

Герои в процессе пьесы понимают, что не могут выбраться из этого помещения, и это вовсе не комната, а некий промежуток между жизнью и смертью, адом и раем. Получается, ничего не подозревающие мужчины умерли и вынуждены проанализировать свой жизненный путь, чтобы двигаться дальше.

А путь у всех разный, как и грехи. В рассуждениях и догадках герои приходят к выводу, что за свои поступки нужно отвечать…

Солигорскому зрителю представили спектакль «Как попасть в рай?»

Солигорский зритель по достоинству оценил спектакль «Как попасть в рай?». По традиции благодарили актеров стоя и бурными овациями.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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26 января 2020 20:48 3225 Солигорскому зрителю представили спектакль «Как...
 
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