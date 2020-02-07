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Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным

07.02.2020 19:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным
БЕЛТА

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусского лидера. 

Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в формате один на один удалось обсудить многие...
 
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