Источник материала: Soligorsk News



В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт УВД Миноблисполкома.

В Солигорском районе 22 января 2020 около 17:40 на 5 км автодороге «Погост-Солигорск» вблизи д.Погост 59-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан Ноут, двигаясь со стороны г.Солигорска в направлении д.Погост, не учел погодные и метеорологические условия. Водитель допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц Атего под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП 52-летняя пассажирка автомобиля Ниссан Ноут от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.



Водитель автомобиля Ниссан Ноут получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «Солигорская ЦРБ». Пассажир находилась на заднем сиденье справа, ремнём безопасности пристёгнута не была. Солигорским РОСК по данному факту ДТП проводится проверка.







Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей, что при сложившихся погодных условиях на фоне перепада температур и выпадения осадков, крайне важно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, не совершать резких необдуманных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях чреваты созданием аварийной ситуации.



Еще один важнейший момент – необходимость пристегиваться ремнями безопасности. Это касается всех, кто находится в движущемся автомобиле.







К СВЕДЕНИЮ!



Ремни безопасности предотвращают перемещение пассажира по инерции, и, соответственно, возможные его столкновения с деталями интерьера транспортного средства или другими пассажирами (так называемые вторичные удары), а также гарантируют, что пассажир будет находиться в позе, обеспечивающей безопасное раскрытие подушек безопасности. Помимо этого, ремни безопасности при аварии немного растягиваются, тем самым поглощая кинетическую энергию пассажира и дополнительно тормозя его движение, и распределяют усилие торможения на бо́льшую поверхность. Растяжение ремней безопасности осуществляется с помощью устройств удлинения и амортизации, снабженных энергопоглощающими технологиями. Возможно также использование в ремнях безопасности устройств натяжения.



Для безопасной поездки необходимо убрать из салона все вещи в багажник, пристегнуться водителю и всем пассажирам!

