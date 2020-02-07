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В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.

07.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 января 2020 13:22 4548

В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт УВД Миноблисполкома.

В Солигорском районе 22 января 2020 около 17:40 на 5 км автодороге «Погост-Солигорск» вблизи д.Погост 59-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан Ноут,  двигаясь со стороны г.Солигорска в направлении д.Погост, не учел погодные и метеорологические условия. Водитель допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц Атего под управлением 28-летнего водителя.

В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.

В результате ДТП 52-летняя пассажирка автомобиля Ниссан Ноут от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Водитель автомобиля Ниссан Ноут получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «Солигорская ЦРБ». Пассажир находилась на заднем сиденье справа, ремнём безопасности пристёгнута не была. Солигорским РОСК по данному факту ДТП проводится проверка.

В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей, что при сложившихся погодных условиях на фоне перепада температур и выпадения осадков, крайне важно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, не совершать резких необдуманных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях чреваты созданием аварийной ситуации.

Еще один важнейший момент – необходимость пристегиваться ремнями безопасности. Это касается всех, кто находится в движущемся автомобиле.

В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.

К СВЕДЕНИЮ!

Ремни безопасности предотвращают перемещение пассажира по инерции, и, соответственно, возможные его столкновения с деталями интерьера транспортного средства или другими пассажирами (так называемые вторичные удары), а также гарантируют, что пассажир будет находиться в позе, обеспечивающей безопасное раскрытие подушек безопасности. Помимо этого, ремни безопасности при аварии немного растягиваются, тем самым поглощая кинетическую энергию пассажира и дополнительно тормозя его движение, и распределяют усилие торможения на бо́льшую поверхность. Растяжение ремней безопасности осуществляется с помощью устройств удлинения и амортизации, снабженных энергопоглощающими технологиями. Возможно также использование в ремнях безопасности устройств натяжения.

Для безопасной поездки необходимо убрать из салона все вещи в багажник, пристегнуться водителю и всем пассажирам!

ИСТОЧНИК: УГАИ УВД Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 января 2020 13:22 4548 В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя...
 
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