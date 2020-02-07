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В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.
07.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 января 2020 13:22 4548
В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя пассажирка авто.
В Солигорском районе 22 января 2020 около 17:40 на 5 км автодороге «Погост-Солигорск» вблизи д.Погост 59-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан Ноут, двигаясь со стороны г.Солигорска в направлении д.Погост, не учел погодные и метеорологические условия. Водитель допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц Атего под управлением 28-летнего водителя.
В результате ДТП 52-летняя пассажирка автомобиля Ниссан Ноут от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей, что при сложившихся погодных условиях на фоне перепада температур и выпадения осадков, крайне важно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, не совершать резких необдуманных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях чреваты созданием аварийной ситуации.
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ИСТОЧНИК:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 января 2020 13:22 4548 В Солигорском районе в ДТП погибла 52-летняя...
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