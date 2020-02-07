Белоруски сыграли вничью с нидерландками в первый день Кубка Федерации

Источник материала: Аргументы и факты

В Гааге стартовал поединок квалификационного раунда теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов. Первыми на корт вышли лидер нидерландок восьмая ракетка мира Кики Бертенс и второй номер белорусской сборной Александра Саснович (113-е место в рейтинге WTA).

В начале поединка белоруска, несмотря на разницу в рейтинге, дала бой Бертенс и на тай-брейке выиграла первый сет. Однако с середины второго сета нидерландка стала меньше ошибаться и довела поединок по победы. Саснович проиграла в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.

Во второй игре дня встречались первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13) и Аранча Рус (77). Наша спортсменка не испытала особых проблем и уверенно выиграла матч в двух партиях – 6:2, 6:3.

Таким образом, после первого игрового дня счет в противостоянии белорусок и нидерландок ничейный – 1:1. Напомним, поединок длится до трех побед.

Во второй игровой день первыми на корте появятся лидеры команд Арина Соболенко и Кики Бертенс. Матч предварительно начнется в 15.00 по белорусскому времени. Затем силами померяются Александра Саснович и Аранча Рус. После этого пройдет парный поединок. Нашим Лидии Морозовой и Ольге Говорцовой будут противостоять Деми Схюрс и Лесли Керхове. Отметим, что капитаны команд имеют право сделать замену игроков. Прямую трансляцию всех игр проведет телеканал «Беларусь 5».

Победитель поединка Беларусь – Нидерланды выйдет в финальный раунд Кубка Федерации, который состоится в середине апреля в Будапеште. Проигравший будет бороться за право остаться в Мировой группе на следующий сезон.